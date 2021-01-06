ЦПК: Дело Вовка - под угрозой

Такое решение судьи - серьезная угроза делу, говорят активисты.

Судья Высшего антикоррупционного суда Андрей Бицюк отказался продлевать расследование дела, в котором фигурирует председатель Окружного административного суда города Киева Павел Вовк.

Бицюк вернул прокурору ходатайство касательно продления сроков расследования по делу о создании преступной организации и захвате власти судьями ОАСК, сообщает Центр противодействия коррупции.

Детективы просили еще 2 месяца для проведения расследование, ведь оно заканчивается 17 января.

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"Раньше Бицюк продлевал срок без проблем. Сегодня не сделал этого. Такое решение - серьезная угроза делу. Обжаловать его нельзя, и теперь дело или приостановят или закончат досудебное расследование ранее, оставив его неготовым", - отметили в ЦПК.

Также активисты сообщили, что Высший совет правосудия, члены которого фигурируют на "пленках Волка", недавно открыло дисциплинарное производство на Бицюка.

5 января судья Андрей Бицюк отказал Специализированной антикоррупционной прокуратуре в принудительном приводе Павла Вовка в суд для избрания ему меры пресечения. В сентябре НАБУ опубликовало записи разговоров Вовка. "Надо захватить власть в этой ВРП", - идет речь в разговорах. В июле Вовку и ряду судей детективы сообщили о подозрении. Инкриминируют создание преступной организации, попытку захвата государственной власти, злоупотребление влиянием и вмешательство в деятельность государственных деятелей, создание искусственных препятствий в деятельности Высшей квалификационной комиссии судей. Также разговоры судей ОАСК НАБУ публиковало в прошлом году.