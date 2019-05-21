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вторник, 21 мая 2019 14:05

Правительство после Гройсмана может возглавить женщина

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Правительство после Гройсмана может возглавить женщина
Иванна Климпуш-Цинцадзе может возглавить переходное правительство. Фото: УНІАН

Вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе готова возглавить правительство в переходный период.

Об этом она заявила во вторник.

"Насколько я знаю по законодательству, в таком случае это решение президента. Должен быть указ о том, кто будет исполнять обязанности премьера, если будет проголосована отставка правительства. Отказываться от ответственности я не привыкла", - сказала Климпуш-Цинцадзе, пишет "Інтерфакс-Україна"

Также вице-премьер заявила, что ей уже поступили предложения для участия в парламентских выборах, но пока она не готова их раскрыть.

На вопрос, готова ли он согласиться на должность в новом правительстве на нынешней позиции или в каком-то ином качестве, например, министра обороны, вице-премьер ответила, что "пусть сначала предложат".

"Если никто не собирается переходить красных линий европейской и евроатлантической интеграции - это принципиальный вопрос, и насколько быстро они собираются двигаться, от ответа на эти вопросы будет зависеть и мой ответ", - сказала Климпуш-Цинцадзе.

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Премьер-министр Владимир Гройсман подаст в отставку на заседании правительства в среду. Об этом он заявил на брифинге 20 мая.

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