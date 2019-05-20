Премьер-министр Владимир Гройсман уходит в отставку. Фото: kmu.gov.ua

Премьер-министр Владимир Гройсман подаст в отставку на заседании правительства в среду. Об этом он заявил на брифинге в понедельник.

"Я решил подать в отставку сразу после проведения в среду очередного заседания правительства.

За 3 года работы правительства мне абсолютно нестыдно за то, что нам удалось сделать и насколько адекватно мы реагировали на риски, которые перед нами стояли. За 3 года мы не допустили кризиса и проблем, которые несли угрозу нашей государственности и Украины. Сейчас страна в хорошем состоянии", - сказал глава правительства.

Заявление об отставке Гройсман напишет 22 мая.

"После того, как был избран новый президент, я сказал, что понимаю вызовы и возможные угрозы, стоящие в будущем. Предложил президенту, парламенту совместно сформировать новую повестку дня и быстро начать принимать решения, которые сделают Украину сильнее. Он выбрал другой путь. Считаю, что сегодня своим заявлением он взял на себя всю ответственность перед угрозами, которые есть на повестке дня", - добавил Гройсман.

Он заявил, что будет служить Украине как член парламента.

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14 апреля прошло 3 года, как работает правительство под руководством Владимира Гройсмана. 2016-го Верховная Рада назначила его премьер-министром. В правительство вошли 6 вице-премьеров и 16 министров. Руководителя Министерства здравоохранения тогда не назначили. С июля 2016-го его обязанности исполняет Ульяна Супрун.