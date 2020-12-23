Правительство хочет повысить пенсии чернобыльцам

В 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1 158 млн грн. на год. Фото: old.uinp.gov.ua

Кабинет министров предлагает повысить пенсии участникам ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Соответствующее решение правительство приняло 23 декабря на заседании.

Кабмин предлагает внести изменения в закон "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской катастрофы".

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Проект акта предусматривает урегулирование вопроса относительно получения государственной пенсии, исчисленной с пятикратного размера минимальной зарплаты для всех участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

Реализация акта потребует дополнительных расходов из госбюджета в размере 526,5 млн грн. на 2021 год.

Отмечается, что с учетом индексации пенсионных выплат в 2022 году сумма дополнительных расходов составит 1 158 млн грн. на год, в 2023 году - 1 262 млн грн. на год.

В случае принятия парламентом закон вступит в силу с 1 июля 2021 года.

В государственном бюджете на 2019 год на социальную защиту граждан, пострадавших вследствие Чернобыльской аварии было выделено 1,98 млрд грн.