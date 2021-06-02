Появился новый главный санитарный врач

Игорь Кузин по образованию врач-эпидемиолог. Фото: Укрінформ

Кабинет министров в среду назначил на должности заместителей министра здравоохранения Петра Емца и Игоря Кузина.

Игорь Кузин также стал главным санитарным врачом Украины, сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

Новоназначенный главный санврач является врачом-эпидемиологом и магистром из общественного здоровья, пишет Hromadske

Работал заместителем генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава. Также является заместителем председателя Европейской сети Международной ассоциации национальных институтов общественного здоровья (IANPHI).

Кузин является врачом-эпидемиологом и магистром из общественного здоровья.

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20 мая Верховная Рада назначила трех министров - Виктора Ляшко министром здравоохранения, Александра Кубракова министром инфраструктуры, Алексея Любченко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства. Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что причиной увольнения предыдущего министра здравоохранения Максима Степанова является неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса.