Появился новый главный санитарный врач

Кабинет министров в среду назначил на должности заместителей министра здравоохранения Петра Емца и Игоря Кузина.
Игорь Кузин также стал главным санитарным врачом Украины, сообщил в Telegram народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.
Новоназначенный главный санврач является врачом-эпидемиологом и магистром из общественного здоровья, пишет Hromadske
Работал заместителем генерального директора Центра общественного здоровья Минздрава. Также является заместителем председателя Европейской сети Международной ассоциации национальных институтов общественного здоровья (IANPHI).
Кузин является врачом-эпидемиологом и магистром из общественного здоровья.
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20 мая Верховная Рада назначила трех министров - Виктора Ляшко министром здравоохранения, Александра Кубракова министром инфраструктуры, Алексея Любченко министром развития экономики, торговли и сельского хозяйства.
Премьер-министр Денис Шмыгаль заявлял, что причиной увольнения предыдущего министра здравоохранения Максима Степанова является неудовлетворительные темпы вакцинации против коронавируса.
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