Появился еще один кандидат в мэры Киева

Егор Фирсов: "Мы рассчитываем достичь результата не за счет вала рекламы, а за счет работы с людьми" Фото: Reuters

Экс-нардеп и бывший председатель Госэкоинспекции Украины Егор Фирсов решил баллотироваться в мэры Киева.

Об этом Фирсов сообщил на своей странице в Facebook в субботу, 16 августа.

"Сегодня экоактивисты Киева приняли решение участвовать в местных выборах и идти в Киевсовет своей командой, а я буду баллотироваться на должность городского головы. Для этого мы объединились в партию" Экологическая Альтернатива "", - отметил он.

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Он убежден, что пройти в Киевсовет будет непросто.

"Экологическая Альтернатива" - это не очередной одноразовый проект под выборы и не имитация. В нашей команде действительно настоящие экологи и активисты, люди, хорошо узнаваемые и авторитетные в своей среде. И мы рассчитываем достичь результата не за счет вала рекламы, а за счет работы с людьми. Каждый из нас готов идти к киевлянам, встречаться и объяснять наши цели и задачи ", - написал экс-нардеп.

Бывший народный депутат Борислав Береза ​​баллотироваться в мэры Киева во время местных выборов. В обращении Береза ​​отмечает, что окончательно решил идти в мэры Киева и вести в Киевсовет партию екоинициатив.