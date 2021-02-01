"Повторяет российскую методичку?" - Зеленский получил критику за сравнение двух Майданов со штурмом Капитолия

"Мы видели это в Украине. У нас было две революции", - сказал Зеленский, говоря о штурме Капитолия в США.

Президент Украины Владимир Зеленский сравнил два Майдана в Украине со штурмом Конгресса США 6 января.

"Мы были очень впечатлены. Я был очень удивлен, я даже не мог представить, что что-то такое возможно в США. Я считаю, что это был мощный удар по демократии США. Мы привыкли верить через книги, фильмы, телевидение, что Соединенные Штаты идеальные демократические институты, где передача власти проходит мирно, без войн и революций. Где власть передается от одного президента другому.

Мы видели это в Украине. У нас было две революции. Мы видели это. Мы понимали, что такие вещи могли произойти в мире, но что это будет в Соединенных Штатах - никто этого не ожидал. И это свидетельствует о том, что ничто не является идеальным", - заявил Зеленский в интервью Axios на американском канале HBO.

"Зеленский сравнил штурм Капитолия в Вашингтоне с двумя Майданами в Украине.

Интересно, это потому, что он не понимает, какую дичь несет с таким сравнением, нивелируя борьбу украинцев за свободу, или просто повторяет российскую методичку?", - написал в Facebook общественный деятель Сергей Стерненко.

Пользователи социальной сети комментируют:

"Опять скажут, что "вырвано с контекста"

"Говорит что попало"

"Менталитет Януковича"

"Человек, потерявший реальность - легкая игрушка в руках подонков"

"Какой идиот"

"Иногда лучше молчать"

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6 января толпа сторонников бывшего президента США Дональда Трампа штурмовала Конгресса США в момент, когда законодатели утверждали официальные результаты президентских выборов, на которых победил Джо Байден. Членов Конгресса эвакуировали, заседание было перенесено из-за физической угрозу законодателям. Тогда же американские правоохранители обнаружили взрывные устройства возле Капитолия. Во время Оранжевой революции, которая началась в ноябре 2004 года, украинцы вышли против массовых фальсификации выборов властью. Революция достоинства была вызвана силовым разгоном "Беркута" во время режима Януковича мирной акции студентов и общественных активистов в ноябре 2013 года. Тогда граждане протестовали против отхода руководства страны от курса на интеграцию в ЕС.