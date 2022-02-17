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четверг, 17 февраля 2022 10:10

Потап и Настя Каменских, разбойное нападение на журналистов и депутаты: как Коломойский отгулял день рождения

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Потап и Настя Каменских, разбойное нападение на журналистов и депутаты: как Коломойский отгулял день рождения
Игорь Коломойский находится под санкциями США. Фото: Дмитрий Ларин

13 февраля в Днепре олигарх Игорь Коломойский отмечал день рождения. На празднование должны были приехать более 50 гостей.

Об этом рассказал журналист Михаил Ткач.

В город прилетел бывший первый заместитель председателя правления ПриватБанка бизнесмен Олег Гороховский. В течение дня из Киева в Днепр прилетели около десяти чартеров.

Во время съемок в аэропорту охрана "уголовного авторитета" Александра Петровского по прозвищу "Нарик" совершила разбойное нападение на журналистов.

После съемки журналистами пассажиров на входе в вип-терминал полиция выставила сотрудника с автоматом.

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Празднование проходило в культурно-деловом центре "Менора".

Там были Петровский по прозвищу "Нарик", бывший член фракции "Слуга народу", народный депутат Александр Дубинский, депутат из группы "Партія "За майбутнє" Юрий Шаповал, бывший нардеп и бизнес-партнер Коломойского Евгений Геллер, подсанкционный бизнесмен Павел Фукс, совладелец "Студия Квартал 95" Тимур Миндич, бизнесмен Игорь Суркис, председатель правления одной из крупнейших нефтегазодобывающих компаний "Укрнафтобуріння" Михаил Бакуненко, представители неформальной группы "Приват".

Гостей развлекали Потап и Настя Каменских.

Праздновали восемь часов, разъезжались с полуночи до трех ночи.

15 февраля нападение на журналистов прокомментировал министр внутренних дел Денис Монастырский. Заявил о двух уголовных производствах.

Мэр Днепра Борис Филатов сообщил, что не раз обращался к власти на всех уровнях, чтобы убрать из города организованные преступные группировки.

В январе США подали иск о конфискации имущества, связанного с Коломойским и Геннадием Боголюбовым. Американское министерство юстиции сообщило о недвижимости, которая содержалась за счет средств от хищений в Приватбанке.

В начале года президент Владимир Зеленский приезжал на курорт "Буковель" и разместился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, в которой останавливался Коломойский.

Олигарх находится под санкциями США.

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