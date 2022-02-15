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вторник, 15 февраля 2022 15:03

Монастырский прокомментировал нападение на журналистов в день рождения Коломойского

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Монастырский прокомментировал нападение на журналистов в день рождения Коломойского
Монастырский в должности министра с июля прошлого года. Фото: Facebook.com/mvs.gov.ua

Национальная полиция установила лиц, напавших в Днепре на съемочную группу журналистов "Українська правда".

Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.

"Нападение на журналистов в аэропорту Днепра. Охранники одного из пользователей частных самолетов, угрожая ножом, заставили журналиста стереть записи с его мобильного телефона по требованию хозяина.

По этому факту начали два уголовных производства по статьям препятствования законной профессиональной деятельности журналистов, а также угроз и насилия в отношении журналиста.

Все лица, причастные к нарушению прав журналистов, уже установлены и их привлекут к ответственности", - рассказал глава МВД.

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Нападение на журналистов произошло в воскресенье, 13 февраля, полиция бездействовала.

На это отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. Заявил, что не раз обращался к власти на всех уровнях, чтобы убрать из города организованные преступные группировки.

Бизнесмен Александр Петровский по прозвищу "Нарик" лично угрожал журналисту, снимавшему в Днепре сюжет о праздновании дня рождения олигарха Игоря Коломойского, рассказал журналист Михаил Ткач.

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