Монастырский прокомментировал нападение на журналистов в день рождения Коломойского

Национальная полиция установила лиц, напавших в Днепре на съемочную группу журналистов "Українська правда".
Об этом заявил министр внутренних дел Денис Монастырский.
"Нападение на журналистов в аэропорту Днепра. Охранники одного из пользователей частных самолетов, угрожая ножом, заставили журналиста стереть записи с его мобильного телефона по требованию хозяина.
По этому факту начали два уголовных производства по статьям препятствования законной профессиональной деятельности журналистов, а также угроз и насилия в отношении журналиста.
Все лица, причастные к нарушению прав журналистов, уже установлены и их привлекут к ответственности", - рассказал глава МВД.
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Нападение на журналистов произошло в воскресенье, 13 февраля, полиция бездействовала.
На это отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. Заявил, что не раз обращался к власти на всех уровнях, чтобы убрать из города организованные преступные группировки.
Бизнесмен Александр Петровский по прозвищу "Нарик" лично угрожал журналисту, снимавшему в Днепре сюжет о праздновании дня рождения олигарха Игоря Коломойского, рассказал журналист Михаил Ткач.
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