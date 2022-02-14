Журналиста, делавшего сюжет о Коломойском, угрожали зарезать

Вчера олигарх Игорь Коломойский праздновал день рождения. Фото: Reuters

Бизнесмен Александр Петровский по прозвищу "Нарик" лично угрожал журналисту Ярославу Бондаренко, снимавшему в Днепре сюжет о праздновании дня рождения олигарха Игоря Коломойского.

Об этом рассказал в Facebook журналист Михаил Ткач.

Празднование должно было проходить в центре "Менора".

Понимая, что гости будут заезжать на празднование на авто, которые к ним не имеют отношения, журналист решил что единственная возможность увидеть, кто именно прилетит из столицы в Днепр на праздник - съемка в аэропорту.

На посадку заходил очередной борт из Киева, и оператор Ярослав Бондаренко пришел в терминал. Два охранника выхватили у журналиста документы. Один из охранников забрал телефон.

Из терминала вышли двое пассажиров. Первого корреспонденты еще идентифицируют. Тот достал нож и, схватив Ярослава, начал угрожать, приставляя нож к лицу.

"После того, как Ярославу несколько раз повторили, что его сейчас зарежут, он озвучил пароль. Охранник удалил не просто видео и фото за тот день, а видео и фото за полгода. Удалил даже из папки "удаленное".

Все это время документы Ярослава были у нападающих. Последним из терминала вышел Александр Петровский по кличке Нарик. Петровский не помог Ярославу освободится, а наоборот начал угрожать, что его сейчас повезут в управу. Мол, документы можно подделать, и поэтому нужно хорошо проверить. Когда Ярослав в очередной раз сказал, что выполняет редакционное задание и даже не знает кто сейчас перед ним, Петровский отметил "лучше тебе и не знать", - рассказал Ткач.

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Петровский с мужчиной с ножом сели во внедорожник "Lexus" и уехали на празднование дня рождения Коломойского.

"Представьте охранника, размахивающего ножом возле вип-терминала в Женеве. Представили? А теперь представьте австрийскую полицию, которая просто наблюдает за тем, как охрана нападает на человека и при этом требует у пострадавшего документы, а у нападающих - нет. Можете?

Далее охранники на глазах у полиции аэропорта совершили нападение на водителя нашей съемочной группы, несколько раз пытались выбить телефоны и камеру из рук оператора и у меня. Сели в авто сопровождения и беспрепятственно покинули место", - сообщил Ткач.

Сейчас журналисты работают над тем, чтобы получить видео с камер вип-терминала.

"В ближайшее время пройдем все процедурные моменты для следствия. Спасибо всем за внимание, поддержку и реакцию", - резюмировал журналист.

О нападении на съемочную группу "Українська правда" сообщила в воскресенье, 13 февраля. На это отреагировал мэр Днепра Борис Филатов. Заявил, что не раз обращался к власти на всех уровнях, чтобы убрать из города организованные преступные группировки. Полиция открыла два уголовных производства по статьям – препятствование профессиональной деятельности журналистов и угрозы или насилие в отношении журналистов.