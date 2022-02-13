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воскресенье, 13 февраля 2022 19:23

На день рождения Коломойского в Днепре напали на журналистов – полиция разводила руками

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На день рождения Коломойского в Днепре напали на журналистов – полиция разводила руками
Нападение произошло в воскресенье. Фотоколлаж: "Українська правда"

В Днепре неизвестные совершили нападение на съемочную группу журналиста "Українська правда" Михаила Ткача.

Об этом сайт сообщил в воскресенье, 13 февраля.

"Час назад у вип-терминала аэропорта города Днепра на нашу съемочную группу совершила нападение вооруженная охрана. Угрожая ножом, у оператора забрали телефон и требовали пароль от телефона, чтобы удалить видео", - сообщил Ткач.

Около трех часов дня к видеооператору Ярославу Бондаренко, выполнявшему редакционное задание, подошли неизвестные и потребовали удалить видео.

Когда Ярослав отказался, один из мужчин начал угрожать ножом и заставил оператора назвать пароль от телефона и удалил все снятые видео.

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Другой мужчина начал заламывать руки водителю издания.

Мужчины не представились. По данным СМИ, это были представители охраны. Находившаяся на месте происшествия полиция была бездейственной.

13 февраля – день рождения у олигарха Игоря Коломойского. Он находится под санкциями США и проживает в Днепре.

На нападение на журналистов отреагировал мэр Днепра Борис Филатов.

"Сегодня у Игоря Валерьевича Коломойского день рождения. Дай Бог ему здоровья. Сегодня к нему летели гости. Разными частными самолётами.

Сегодня в аэропорту, в которым строят терминал то ли для Ярославского то ли для Бени и взлётную полосу то ли для государства то ли для Бени, произошло нападение на съемочную группу "Украинской правды". Выродки кидались с ножами на журналистов.

Я лично обращаюсь к руководителям государства дать политическую оценку этому инциденту и не пытаться юридически "замылить" это дело", - заявил.

Также Филатов сообщил, что в аэропорту стоит система камер. "И если с неё исчезнет какая-то информация, то это будет говорить о сговоре полиции с преступниками", - написал.

"Я уже тысячу раз говорил на всех уровнях, чтобы власть, наконец, навела в Днепре порядок и убрала отсюда ФПГ и ОПГ", - заявил мэр города.

В ноябре президент Владимир Зеленский отгулял день рождения руководителя Офиса Андрея Ермака на государственной даче "Синегора" возле села Гута в Ивано-Франковской области. Использовали государственные вертолеты для доставки гостей.

Когда руководитель ОП праздновал, в область прилетал бизнес-партнер Коломойского.

В начале января Зеленский приехал на курорт "Буковель" и разместился в гостинице Radisson Blu Resort Bukovel, в котором остановился олигарх.

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