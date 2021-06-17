Не может выехать за границу - Филатов рассказал о Коломойском

В марте США ввели санкции против Коломойского. Фото: Reuters

Олигарх Игорь Коломойский сейчас живет в Днепре и не может выехать за пределы Украины. Об этом рассказал мэр города Борис Филатов.

"Коломойский вынужденно сейчас живет между Днепром и Киевом. Больше ему ехать некуда. Ни в Израиль, ни в Швейцарию, ни особенно в США. Потому что его везде "ждут" с распростертыми объятиями", - цитирует Филатова НВ.

По словам мэра, олигарх сейчас "не вмешивается в местную политику, потому что у него нет возможности".

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"Во время избирательной кампании он пытался всячески в нее вмешиваться. И через своих приспешников (я имею в виду бывшего главу облсовета - как я понимаю, на главу администрации они имели серьезное влияние) и подконтрольные им медиа занимались пакостями.

К тому же думали, что делают хуже мне. А сами делали хуже территориальной общине. Поэтому после их полного разгрома на выборах, когда я получил 80 процентов голосов избирателей и три четверти депутатов городского совета, им пришлось отойти в сторону", - рассказал Филатов.

5 марта США ввели санкции против Коломойского. Ему и его семье запретили въезд в страну. После этого Офис президента заявил о деолигархизации. Состояние Игоря Коломойского оценивают в $ 1,8 млрд. На $ 0,8 млрд больше по сравнению с 2020-м, по данным издания "Форбс Україна". Американские правоохранительные органы подозревают Коломойского и Геннадия Боголюбова в приобретении недвижимости в США за средства, выведенные из Приватбанка. Делом занимается ФБР. Стоимость недвижимости министерство юстиции США оценивает более чем в $60 млн. Подали иски для конфискации.