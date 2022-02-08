Посольство США планирует переезд из Киева - СМИ

Ни в Госдепе, ни в самом консульстве этого пока не комментируют. Фото: Reuters

Посольство Соединенных Штатов Америки в Киеве работает над планом возможного переезда на Запад Украины на случай, если Россия решится на полномасштабное вторжение.

Окончательное решение все еще не приняли, пишет Buzzfeed со ссылкой на собственные источники. Сейчас продолжаются переговоры по этому вопросу.

"Консульство США в Киеве присматривается к Западной Украине, разрабатывая планы на случай нового нападения РФ. По словам источника, знакомого с ходом переговоров, посольство еще не приняло никаких решений, но переезд активно обсуждается", - пишет издание.

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В Государственном департаменте США информацию никак не комментируют.

Посольство в Киеве работает в обычном режиме.

Государственный департамент США распорядился начать эвакуацию семей американских дипломатов из Украины 24 января. Это называют меры предосторожности, которые необходимо принять для безопасности граждан США и государственного персонала. Посольство США в Киеве работу не останавливает. В МИД Украины такое решение назвали "чрезмерным предостережением". Евросоюз в то же время не видит причин для эвакуации семей своих дипломатов из Украины и ждет объяснений от США, почему они приняли такое решение. 24 января стало известно, что Великобритания вслед за США эвакуирует часть своих дипломатов из Киева. Конкретных угроз дипломатам не поступало. В своем решении Лондон ориентировался на Вашингтон.