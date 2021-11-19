Посольство США одним видео разбило ложь Кремля

Посольство США в Украине отреагировало на заявления пресс-секретаря президента страны-агрессора РФ Пескова, что Россия "не представляет угрозы".

Посольство опубликовало видео с фото российских военных оккупантов и военной техники на Донбассе.

Также показывают фото с места крушения самолета MH17, который оккупанты сбили в июле 2014 года.

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"Вы можете слышать заявления от российских чиновников и их выступающих, например: "Россия никогда никому не угрожала, не угрожает и не представляет ни для кого угрозы". Серьезно?", - спрашивают в видеоролике.

"Проверяй", - обращаются.

30 октября издание The Washington Post со ссылкой на анонимных чиновников сообщило, что Россия снова наращивает военное присутствие у границ с Украиной, что вызывает обеспокоенность некоторых официальных лиц в США и Европе.

1 ноября издание Politico опубликовало спутниковые снимки, которые это якобы подтвердили.

РФ стянула к украинской границе около 100 тыс. военных, заявил президент Владимир Зеленский.

Спикер Путина Песков заявил, что РФ "ни для кого не представляет угрозы".

Восьмой год продолжается агрессия РФ против Украины. В 2014-м российский оккупант захватил Крым. Также российская армия захватила районы Донецкой и Луганской областей. Там действуют российские оккупационные администрации.