Посол Украины раскритиковал "страусовую" политику Германии

Посол Украины в Германии Андрей Мельник обратился к бундес-канцлеру Олафу Шольцу с очередным призывом предоставить Украине оборонное оружие.

Об этом Мельник написал в своем Twitter.

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"Украина требует предоставления немецкого оборонительного оружия и разочарована "светофорной коалицией". Эта страусиная политика в Германии должна прекратиться", - написал Мельник, обращаясь к Шольцу.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что намерен встретиться с Путиным. Об этом он рассказал немецкому телеканалу ZDF. Встреча должна состояться в Москве, но сначала канцлер отправится в США, чтобы переговорить с Байденом.

"Я работаю со всеми союзниками и партнерами в Европейском Союзе по вопросу Украины. Здесь происходит согласованная политика, и мы примем хорошо подготовленные решения", — сказал Шольц.

Он назвал ситуацию на украинских границах очень серьезной. Шольц не согласился с утверждением, что Берлин - "ненадежный партнер" Киева.