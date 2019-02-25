После задержания на взятке судья вернулся к работе и получает 160 тыс. грн зарплаты

Судья Владимир Пономаренко продолжает работать после задержания на взятке.

Судья Апелляционного суда Черкасской области Владимир Пономаренко вернулся с занимаемой должности, несмотря на открытое против него уголовное дело по подозрению в получении 30 тыс. грн взятки.

27 августа 2018 Служба безопасности Украины сообщила о задержанных судьи, напоминает Insider

За деньги Пономаренко якобы обещал жителю повлиять на решение о непривлечении его к ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Сообщение о подозрении черкасскому судье составлял генеральный прокурор Юрий Луценко.

11 сентября Высший Совет правосудия отстранил Пономаренко от занимаемой должности до 27 октября.

После окончания срока отстранения Специализированная антикоррупционная прокуратура подала ходатайство о продлении этого срока еще на месяц - до 27 ноября. ВРП удовлетворила ходатайство, в котором было указано, что находясь в должности судьи Апелляционного суда, Пономаренко может влиять на свидетелей.

После окончания уже продленного срока отстранения от должности, ВРУ больше не принимала подобных решений и Пономаренко вернулся с занимаемой должности судьи. За январь этого года он заработал 160 тыс. грн заработной платы.

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Ранее генпрокурор Юрий Луценко заявлял, что в Украине существует три основных источника коррупции - госсектор, таможня и лицензии на добычу полезных ископаемых.