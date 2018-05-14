После угрозы теракта над Верховной Радой заменят стеклянный купол

Последний раз купол украинского парламента ремонтировали более 25 лет назад. Фото: site.ua

На лето запланирован ремонт купола Верховной Рады, в частности, заменят стекло купола.

Об этом сообщил представитель Управления делами ВРУ Виктор Яремчук, передает 44.ua.

"Планируется сделать ремонт металлоконструкций купола, шпиля, где нужно заменить металлическое покрытие. Далее нужно сделать ремонт входной части - лестницы, которой пользуются для того, чтобы обслуживать купол. Верхняя ее часть сейчас в ужасном состоянии. Также будет заменено специальное стекло, которым покрыт купол", - сказал Яремчук.

Ремонт продлится около месяца, пока нардепы будут на каникулах. На него планируют потратить около 7,5 млн грн.

Последний раз купол украинского парламента ремонтировали более 25 лет назад.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: 100 танков или 2100 "Джавелинов": посчитали все деньги нардепов

15 марта генпрокурор Юрий Луценко заявил в Верховной Раде, что Надежда Савченко планировала "террористический акт в стенах парламента: уничтожить боевыми гранатами две ложи, минометами обрушить купол Верховной Рады и автоматами добивать тех, кто выживет". Савченко подтвердила такие заявления, однако отметила, что делала их, чтобы власть почувствовала страх.