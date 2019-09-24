После скандала с экс-супругой Князев подал в отставку

Князев проработал председателем Нацполиции 2 года и 7 месяцев.

Руководитель Национальной полиции Сергей Князев подал в отставку.

Об этом он заявил на брифинге во вторник.

Соответствующее заявление он подал министру внутренних дел Арсену Авакову.

"Я принял решение подать в отставку. Только что вернулся, передав министру заявление о увольнении меня с должности. Считаю, что это шаг главы полиции европейского государства. Время пришло. Честь имею", - сказал он.

"Мы полностью изменили подход к охране общественного порядка во время массовых мероприятий. Вы не видите уже силового сценария развития событий на улицах со стороны правоохранителей. Мы вместе с митингующими, гражданами. Помогаем им в высказывании их мнения.

Например, даже то, что вы сейчас заходили и видели митинг под министерством. И вы не видите крупных рядов полицейских, щитов, касок, палок. Хотя, иногда, мы имеем возможность это использовать", - отметил Князев.

Генерал Сергей Князев возглавил Нацполицию в феврале 2017 года.

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Польские таможенники задержали на границе бывшую жену главы Нацполиции Сергея Князева Викторию. Она вместе с тремя другими людьми пыталась провезти незадекларированных 650 тыс. евро. Виктория и Сергей Князев сейчас разведены, однако до сих пор могут проживать вместе. Как отмечается, на гражданскую жену главы Нацполиции оформлено большинство их общего имущества. При этом развод мог быть фиктивным – чтобы не декларировать доходы, автопарк, квартиры и дома.