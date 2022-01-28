После разговора с Путиным Макрон планирует позвонить Зеленскому

Макрон более часа разговаривал с Путиным. Фото: Reuters

28 января президент Франции Эммануэль Макрон планирует поговорить по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры состоятся в 20:00, сообщает France 24. Сегодня Макрон уже говорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным.

"В пятницу Макрон также должен поговорить с президентом Зеленским, поскольку ситуация в Украине остается напряженной с тех пор, как Москва разместила тысячи солдат вдоль ее границ", - говорится в сообщении.

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Макрон более часа разговаривал с Путиным, но французская сторона пока никаких подробностей беседы не публиковала. В то же время Кремль уже пожаловался, что США и НАТО проигнорировали ключевое требование России относительно "гарантий безопасности".

27 января состоялся второй в этом месяце разговор президента Украины Владимира Зеленского с президентом США Джо Байденом. Переговоры прошли на фоне угрозы российского вторжения в Украину и ответа США и НАТО на так называемые "гарантии безопасности" РФ. В Белом доме сообщили подробности разговора.