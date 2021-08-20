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После Путина в России начнутся "смутные времена" - Мотыль

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После Путина в России начнутся &quot;смутные времена&quot; - Мотыль
Алексанлр Мотыль: "Украинцы настолько отличаются от русских, что уже невозможно совместить их. И Путин, скорее всего, это осознает". Фото: Gazeta.ua

Украина больше не сблизится с Россией – оба государства идут противоположными путями. Запад должен понять, что Украина не является исполнительницей его прихотей – у нее есть собственные политические интересы.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал американский историк украинского происхождения Александр Мотыль.

Возможно ли новое сближение с Россией? Историк считает, что это исключено, по крайней мере добровольно.

"Это возможно разве что после завоевания Украины Россией в случае полномасштабной войны, – говорит он. – Но сомневаюсь, что России бы это удалось. Украина действительно стала антиподом РФ. Украина демократическая, а Россия – фашистская, Украина хочет иметь рыночную экономику, а Россия довольна своей "гангстерской", Украина миролюбивая, Россия – агрессивная".

В Украине многое изменилось – менталитет, ощущения, привычки. Люди стали другими. Украинцы настолько отличаются от русских, что уже невозможно совместить их. И Путин, скорее всего, это осознает, считает историк.

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"Но он не вечен. А в российской истории, когда уходит сильный лидер, всегда начинаются "смутные времена", борьба элит. Что-то подобное произойдет после ухода Путина. Вопросы таких перемен решаются в крупных городах – Москве и Петербурге. Их население явно требует реформ", – отмечает он.

Однако пока Путин у власти – Украине нужно искать надежных союзников, отмечает профессор.

"Вероятно, в Германии к власти придет "партия зеленых", или хотя бы поставит своего канцлера. Она положительно относится к Украине. Ситуация с Германией может измениться. Страны Восточной Европы нас поддерживают. Надо не забывать, что Китай также заинтересован в Украине. Это большое государство, которое хочет инвестировать. Украине необходимы такие вливания", – говорит он.

Америка должна понять, что у Украины есть собственные интересы, отмечает Александр Мотыль.

"Распространено мнение, что украинцы будут выполнять любые прихоти и приказы ЕС и США. Но сближение с Пекином будет сигналом для Вашингтона, что Киев проводит собственную политику. Конечно, главными партнерами Украины являются западные государства. Нельзя вредить их интересам. Но надо балансировать, чтобы Запад понял, что у Украины есть альтернативы", – заключает он.

Полное интервью с Александром Мотылем читайте в журнале "Країна"

Украина станет членом НАТО, План действий по членству будет неотъемлемой частью этого процесса. Об этом говорится в коммюнике по итогам брюссельского саммита Альянса. В решении саммита призывают Украину двигаться к членству через выполнение годовых национальных программ, проводить реформы как в секторе безопасности и обороны, так и в других сферах.

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