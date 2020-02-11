После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий

Белецкий прокомментировал увольнение Богдана и назначение нового руководителя ОП

Богдан официально уволен с должности главы ОП, Ермак официально назначен. Оба обычные "решалы". И не надо надеяться, что Ермак является переговорщиком от Украины с Россией - он переговорщик от России в Украине.

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий написал в своем Telegram-канале.

Политик отметил, что назначение Ермака новым главой Офиса президента значительно усилит влияние Путина и РФ на политическую ситуацию в Украине.

"Ермак - это не переговорщик от Украины с Россией, это переговорщик от России в Украине. А значит - влияние северных соседей на Зеленского еще более возрастает", - заявил лидер Нацкорпуса.

Билецкий также добавил, что Ермак, как и его предшественник Богдан, имеют репутацию теневых "переговорщиков" в высших эшелонах нынешней власти и на международном уровне, поэтому от перестановки слагаемых итоги глобально не изменятся.

"Посмотрите на физиогномику этих лиц и увидите - ничего не изменилось. Один биологический "решала" сменился другим биологическим "решалой", - скептически прокомментировал такое кадровое решение Билецкий.

Напомним, Андрей Ермак - теперь бывший помощник президента Владимира Зеленского, который отвечал за три международных направления и, в частности, вел неофициальные форматы переговоров с Россией. Он имеет широкие знакомства в московской элите и присутствовал при телефонных разговорах Зеленского с Путиным.