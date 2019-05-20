После инаугурации Зеленского Муженко спросили об отставке

Муженко еще не разговаривал с Зеленским. Фото: Vik Ogi

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко уклонился от ответа на вопрос о добровольной отставке.

Об этом его спросил журналист Роман Кравец возле здания парламента перед инаугурационной церемонией представления командующих ВСУ новому президенту Владимиру Зеленскому.

"Готов служить Украине до того срока, пока буду способен выполнять задачи", - сказал Муженко.

Он отметил, что с Зеленским еще не встречался.

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