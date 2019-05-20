После инаугурации Зеленского Муженко спросили об отставке

Начальник Генерального штаба Виктор Муженко уклонился от ответа на вопрос о добровольной отставке.
Об этом его спросил журналист Роман Кравец возле здания парламента перед инаугурационной церемонией представления командующих ВСУ новому президенту Владимиру Зеленскому.
"Готов служить Украине до того срока, пока буду способен выполнять задачи", - сказал Муженко.
Он отметил, что с Зеленским еще не встречался.
Муженко ще не зустрічався із Зеленським #інавгурація pic.twitter.com/fxtlNfgNSg— Roman Kravets (@RomanKravets) 20 травня 2019 р.
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Сегодня, 20 мая, новоизбранный президент Владимир Зеленский принес присягу народу Украины. Затем он принял командование Вооруженными силами Украины в Мариинском парке.
После церемонии на сайте министра обороны Степана Полторака сообщили, что он подал в отставку.
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