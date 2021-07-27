После Арестовича тему "регионалов" о русском продолжил раскручивать Гордон

Гордон начал поднимать языковую тему "регионалов" 9-летней давности.

Телеведущий Дмитрий Гордон заявил, что большинство украинцев русскоговорящие и этому языку нужно предоставлять статус регионального. Об этом сказал в эфире телеканала олигарха Рината Ахметова "Україна 24".

"Есть у меня такая догадка, что русскоязычных людей в Украине больше, чем украиноязычных. Большинство населения говорит по-русски. Крым говорит по-русски, Донбасс говорит по-русски. Днепропетровская область, Николаевская, Херсонская, Запорожье и так далее в основном говорят по-русски. Киев в основном говорит по-русски", - заявил Гордон.

Также заявил, что с русским языком в Украине "борются", а государственная языковая политика сейчас - "глубоко ущербная".

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"Украинский язык должен быть государственным единственной, но в регионах можно смело давать русскому языку статус регионального", - сказал Гордон.

Двумя неделями ранее спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса президента Ермака Алексей Арестович на прокремлевском телеканале "Наш" назвал украинское законодательство о языке "репрессивным" и заявил о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Закон "Об основах государственной политики" авторства нардепов из Партии регионов Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова Верховная Рада принимала в 2012 году. Предусматривал региональные языки, где число носителей языка превышает 10%. После этого в ряде областей ввели региональный русский язык. Закон называли русификаторским. В 2018 году Конституционный суд признал закон Кивалова-Колесниченко неконституционным. Статус русского регионального отменили в Херсонской, Одесской, Запорожской областях. 8 июля Николаевский окружной админсуд признал противоправным и отменил решение горсовета 2012 года о русском региональном.