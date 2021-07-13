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В Николаеве отменили региональный язык

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В Николаеве отменили региональный язык
Принятый в 2019 году закон не предусматривает предоставление любым языкам статуса региональных на любой части территории страны. Фото: "Укринформ"

8 июля Николаевский окружной админсуд признал противоправным и отменил решение Николаевского горсовета от 21 августа 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Горсовет несколько раз переносил рассмотрение решения об отмене регионального статуса языка, поэтому областная прокуратура решила отменить его через суд, сообщает пресс-служба ведомства.

"Для восстановления нарушенных интересов территориальной общины прокурор вынужден был обратиться в суд с иском об отмене указанного решения органа местного самоуправления", - говорится в сообщении.

Принятый в 2019-м закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" не предусматривает предоставление любым языкам статуса региональных на любой части территории страны. При этом до сих пор в силе остаются решения о функционировании региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, Белгородского горсовета Одесской области, Тарасовецкого, Волоковского, Прутского, Великобудского и Острицкого сельсоветов Закарпатской области.

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14 мая Болградская окружная прокуратура также подала иск в интересах государства к Одесскому окружному админсуду. Просит Болградский райсовет Одесской области признать недействительным аналогичное решение от 25 июля 2013 года.

В Харькове отменили региональный русский язык. Соответствующее решение 25 мая вынес Харьковский окружной административный суд. Харьковский горсовет 27 мая решил обжаловать решение суда.

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