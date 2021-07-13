Зеленский о языковом законе: все есть, не надо трогать

"Все в украинском законодательстве, для того, чтобы мы поддерживали наш язык. Все сделано", - сказал Зеленский. Фото: president.gov.ua

Языковое законодательство не надо трогать, в нем все написано. Об этом сказал президент Владимир Зеленский СМИ на форуме во вторник.

"У нас есть украинский язык - единственный государственный. Это закреплено в Конституции", - сказал глава государства.

"Вы сказали, что "слуги" что-то хотели, потом отменили, что-то происходит в парламенте", - добавил Зеленский.

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"Парламентарии что-то предлагают... Я считаю, что справедливо будет не поднимать этот вопрос. Все есть в украинском законодательстве для того, чтобы мы поддерживали наш язык. Все сделано", - заявил президент.

"Я знаю, что телевизионщики недовольны распределением по квотам на каналах.

Вопрос языка - эволюционный. Квотирование было революционное. Если хотим развивать украиноязычный контент - телевидение, кино и т.д., должны вкладывать в это деньги.

Давайте сделаем программу на пять лет, не будем брать налоги со всех компаний, которые производят контент на украинском языке. Хотят на английском, русском, венгерском, польском - пусть делают и платят все налоги. Вы увидите, какой для них всех будет толчок", - сказал Зеленский.

В прошлом году Верховная Рада провалила законопроект, который позволял обучение иностранцев на русском языке в высших учебных заведениях. Тогда голосовать за документ с трибуны призывала "слуга" Мария Мезенцева. Перед этим "слуга" Максим Бужанский подавал законопроект об отмене перехода учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения. Это вызвало протесты под парламентом. В июне ВР не смогла внести в повестку дня законопроект об отсрочке норм об украинском языке в теле- и кинопроизводстве. Авторами законопроекта являются депутаты от "Слуги народа" Никита Потураев и Евгения Кравчук.