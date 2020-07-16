"Каких тебе еще реваншей не хватает?", - как во советом украинский язык защищали

Фото: Анатолий Гаевский

С 9 утра площадь перед Верховной Радой заполнена людьми. Более тысячи человек вышли на акцию для защиты государственного украинского языка.

Аналогичные акции прошли в Харькове, Днепре, Одессе, Луцке, Львове, Хмельницком.

Под флагами Украины, партий "Европейская Солидарность," "Демократична Сокыра", "Свобода", "Национальный корпус" и других люди выступают против скандального законопроекта нардепа от "Слуги народа" Максима Бужанского. Депутат предлагает отменить в законе о языке требования о переходе учащихся 5-11 классов русскоязычных школ на украинский язык обучения с 1 сентября 2020 года.

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Поздно вечером 15 июля стало известно, что рассмотрение законопроекта перенесли на 17 июля, однако акции это не помешало.

Многие участники пришли с собственноручно нарисованными плакатами, на них надписи: "Заважає мова - геть до Ростова", "Руки геть від української мови", "Ні русифікації", "Слово=зброя, українське слово=українська зброя", "Нас єднає мова", "Мова - це зброя", "Кажи мовою, а не ляпай язиком", "Зупини лінгвоцид" и другие.

На площади установили сцену. На ней плакат с цитатой украинской поэтессы Лины Костенко: "Нації вмирають не від інфаркту. Спочатку їм відбирає мову".

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Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" вступил в силу 16 июля 2019 года. Руководствуясь Конституцией Украины утвердил, что единственным государственным языком в Украине является украинский, которым обязан владеть каждый гражданин.