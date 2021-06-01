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вторник, 01 июня 2021 16:47

Две южные области оспаривают в суде статус регионального языка

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Две южные области оспаривают в суде статус регионального языка
Принятый в 2019 году закон не предусматривает предоставление любым языкам статуса региональных на любой части территории страны. Фото: "Укринформ"

Николаевская областная прокуратура просит окружной админсуд Николаева признать противоправным и недействительным решение Николаевского горсовета от 21 августа 2012 года о предоставлении русскому языку статуса регионального.

Горсовет несколько раз переносил рассмотрение решения об отмене регионального статуса языка, поэтому прокуратура решила отменить его через суд, пишет "Радио Свобода". 14 мая Болградская окружная прокуратура также подала иск в интересах государства в Одесский окружной админсуд. Просит Болградский райсовет Одесской области признать недействительным аналогичное решение от 25 июля 2013 года.

"Депутаты Николаевского городского совета неоднократно игнорировали вопрос отмены этого решения, хотя должны были это сделать в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного" – то есть полтора года назад. Надеюсь, Николаевский админсуд наконец отменит это позорное антиконституционное решение", – сообщил уполномоченный по защите государственного языка Тарас Креминь.

По его данным, до сих пор в силе остаются решения о функционировании региональных языков Днепропетровского и Луганского областных советов, Белгородского горсовета Одесской области, Тарасовецкого, Волоковского, Прутского, Великобудского и Острицкого сельсоветов Закарпатской области.

Принятый в 2019 году закон не предусматривает предоставление любым языкам статуса региональных на любой части территории страны.

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В Харькове отменили региональный русский язык. Соответствующее решение 25 мая вынес Харьковский окружной административный суд. Харьковский горсовет 27 мая решил обжаловать решение суда.

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