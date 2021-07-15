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Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о "региональном статусе русского"

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Арестович завел пластинку Колесниченко-Кивалова о &quot;региональном статусе русского&quot;
Арестович заявил, что сейчас закон о языке не трогают, чтобы "не кричали".

Спикер украинской делегации ТКГ, советник руководителя Офиса президента Ермака Алексей Арестович назвал украинское законодательство о языке "репрессивным" и заявил о предоставлении русскому языку статусе регионального. Об этом сказал в эфире телеканала бывшего "регионала" Евгения Мураева "Наш", который штрафуют за распространение российской пропаганды.

Арестович сказал, что "политической воли хватить, чтобы внести поправки" в Закон "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного"

"Пока стотысячная российская армия гуляет по границам, готовятся учения "Запад-2021", качать сейчас ситуацию с мовным законом политически не целесообразно. А когда пройдет эта ситуация, возможно вернемся к этой теме.

...Мы должны убрать все репресивные нормы из закона об языке... Политической воли хватить, чтобы внести поправки...Сейчас их сняли только потому, что не гоже нам сейчас начинать волнения. Будут пытаться поднять мовный Майдан, кричать там", - заявил советник руководителя ОП и сказал, что языковой закон "навязан стране".

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"Думаю, надо выносить закон на референдум", - сказал советник Ермака и добавил о вынесении "регионального статуса русского и других языков".

"Разнообразие является базовым ресурсом человечества… Россия тому лучшее доказательство – 86 субъектов федерации, 300 народов населяют. Пытаться унифицировать всю страну под один кластер культуры – это глупость несусветная", - заявил Арестович.

Советник руководителя ОП сказал, что изменения в языковом законе "поставлены на паузу".

"Чтобы не было мовных заворушень, битые стекла где-нибудь опять в административных зданиях... Мне кажется, когда будет снята военная опасность, после октября наверно, центристы должны будут вернутся к этой теме", - сказал Арестович.

Закон "Об основах государственной политики" авторства нардепов из Партии регионов Вадима Колесниченко и Сергея Кивалова Верховная Рада принимала в 2012 году.

Предусматривал региональные языки, где число носителей языка превышает 10%. После этого в ряде областей ввели региональный русский язык. Закон называли русификаторским.

В 2018 году Конституционный суд признал закон Кивалова-Колесниченко неконституционным.

Статус русского регионального отменили в Херсонской, Одесской, Запорожской областях.

8 июля Николаевский окружной админсуд признал противоправным и отменил решение горсовета 2012 года о русском региональном.

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