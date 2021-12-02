После акций под Офисом президента устанавливают ярмарку

Под Офисом президента устанавливают Рождественскую ярмарку.

Фото утром 2 декабря опубликовал народный депутат от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко.

В августе под ОП устанавливали детскую площадку.

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1 декабря в Киеве прошла акция протеста "Защити Украину - останови переворот". С майдана Независимости митинг направился в Офис президента, требовали отставки Владимира Зеленского.

Перед этим 21 ноября участники акции ко Дню достоинства и свободы требовали от президента в течение 10 дней уволить руководителя Офиса Андрея Ермака.