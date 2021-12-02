"Идти на договорняк с Путиным – это позор": оппозиция требует отставки Зеленского

1 декабря в Киеве прошла акция протеста "Защити Украину - останови переворот". Несколько тысяч человек к 19.00 собрались на майдане Независимости.

Митинг организовали "Рух опору капітуляції", партии "Демократична сокира" и "Национальный корпус".

На сцене выступили бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны, руководитель центрального штаба партии "Европейская Солидарность" Александр Турчинов, нардеп 8-го созыва Андрей Левус, бывший народный депутат и доброволец "Айдара" Игорь Лапин, глава партии "Голос" Кира Рудык.

Юрий Бутусов заявил, что подаст иск на Владимира Зеленского из-за его заявления на прессмарафоне в прошлую пятницу. Тогда президент обвинил журналиста в смертях военных на Донбассе. Мол, Бутусов первым опубликовал видео применения боевых беспилотников "Байрактар" по российским гаубицам, а после этого враг атаковал наши позиции. Журналист требует возмещения морального вреда за клевету, а средства обещает передать военным.

"У господина Зеленского в Лондоне несколько квартир, 40 миллионов долларов в оффшорах. Надеюсь, у него хватит денег на компенсацию морального вреда журналисту", - сказал Бутусов.

Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Александр Турчинов заявил о создании координационного совета объединенной оппозиции. Речь идет о необходимости досрочных выборов в Верховную Раду, сказал.

"Украина под руководством Зеленского возвращается к временам экс-президента Виктора Януковича", - говорит Турчинов.

"Идти на "договорняк" с Путиным - это единственное, что предложил в вопросах безопасности Зеленский сегодня (выступая в парламенте президент заявил о готовности вести прямые переговоры с Россией по урегулированию ситуации на Донбассе. - Gazeta.ua). Это унижение и позор. За три года он так и не понял, что этот кремлевский "шакал" понимает только силу", - заявил Турчинов.

Глава партии "Демократична сокира" Юрий Гудыменко объявил меморандум с требованиями по перезагрузке власти, отставке президента, досрочным выборам в Верховную Раду.

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С майдана Независимости митинг направился в Офис президента. Прошел мимо него, скандируя "Позор!" и "Зеля геть!" к Верховной Раде.

На майдане и возле офиса президента на Банковой были сотни правоохранителей. Обошлось без столкновений с митингующими.

21 ноября, в восьмую годовщину начала Революции достоинства, под Офисом президента в Киеве состоялся митинг. Перед этим участники "Руху опору капітуляції" и представители партии "Демократична сокира" вывесили баннер с надписью "Ложь унижает - защитим достоинство" с изображением Зеленского и руководителя его Офиса Андрея Ермака на майдане Независимости. Объявили требование уволить последнего, иначе через 10 дней потребуют отставки главы государства. В пятницу на прессмарафоне Зеленский заявил, что оставит Ермака, потому что тот "мощный человек". Рассказал, что на 1 декабря готовят государственный переворот и к нему причастен олигарх Ринат Ахметов. Самый богатый украинец назвал это "ложью". 17 ноября международные расследователи Bellingcat рассказали о срыве спецоперации "Авеню". Украинская разведка год готовила задержание 28 российских наемников из группировки Вагнера, воевавших на Донбассе. На всех этапах докладывали Владимиру Зеленскому. Когда дошли до заключительного, у президента вроде бы не было времени встретиться с руководством разведчиков. Их принял Ермак. Попросил отложить спецоперацию. В результате она провалилась, преступники вернулись в Россию.