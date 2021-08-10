"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского

Фото: "Букви"

Под Офисом президента Владимира Зеленского на ул. Банковой, 11, обустроили новую детскую площадку в стиле работ украинской художницы Марии Примаченко, заявили в ОП. В сети скульптуры и концепцию раскритиковали. Gazeta.ua собрала комментарии в соцсетях.

На сайте ОП рассказали, что площадка удобна для маломобильных людей. "Площадка будет удобной и для людей с особыми потребностями. Кстати, в творчестве художницы Марии Примаченко искусствоведы прослеживают инклюзивное мировосприятие. Каждый образ здесь уникальный и прекрасный по-своему, и именно поэтому авторы площадки декларируют основную идею инклюзии: ровное пространство для всех" , - отметили в Офисе президента.

На площадке поставили качели, горки, специальную поверхность. Установили несколько скульптур - петухов, льва, свинью.

Именно в одной из скульптур юрист Андрей Смолий увидел "петуха в косоворотке". "Это убожество у ОП. "Русские" петухи в косоворотках, курицы и бычки. Это все нам ко Дню Независимости. Вместе с Ротару, Потапом и "Мозгами", - написал он.

Это мнение поддержал и Юрий Бирюков. Написал о площадке: "Обдолбанный петух в косоворотке у Офиса президента Украины".

"Все произведения автора смешанные и доведены до абсурда", - написал Ефим Коломиец.

Евгения Володина отмечает, что увидев площадку ночью можно получить испуг.

Журналист и ветеран АТО Дмитрий Вовнятко поделился фотожабой с Зеленским на одной из скульптур.

Блогер и писатель Остап Украинец написал, что называть то, что поставили под ОП, работой с наследием Примаченко - это примерно то же самое, что называть все, на чем есть колесики, стимпанком.

Станислав Чепурко напомнил, что живопись Марии Примаченко в жанре "наивное искусство" или "примитивизм" сложно сделать в скульптуре.

"Примером непонимания безусловных, хотя и невидимых барьеров между видами искусства" назвал площадку и политолог Алексей Панич.

Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что жители оккупированного Донбасса должны определиться - они украинцы или русские. Тем, кто считает "нам в Россию", глава государства предложил искать место в РФ. Это вызвало "бурную" реакцию в РФ.