 
Ексклюзивы
1/5
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 1152
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2142
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 540
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 612
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 396
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6300
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2457
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
Украинцы незрелые. Хотят, чтобы не было коррупции и чтобы кум мог все порешать - политолог
1 Просмотров: 531
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Старший за Львов - открыли уникальный музей Звенигорода
Просмотров: 1458
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
Зеленский стал жестче. Уже не играет роль президента - политолог
1 Просмотров: 999
Фото
Все фото
4
6
21
7
12
&quot;Обдолбанный петух в косоворотке&quot;: сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Скандального судью задержали с банкой денег
Скандального судью задержали с банкой денег
Порошенко поздравил &quot;слугу&quot;, Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Форум, Хортица, Ермак – как прошла неделя Зеленских в фото
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
Дело Нацкорпуса: активисты оточили Шевченковский райсуд
Видео
Все видео
"Слуга народа" устроила лагерь для молодежи с вечеринками и йогой
"Слуга народа" устроила лагерь для молодежи с вечеринками и йогой
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
НАБУ показало видео, на котором Чаус обсуждает взятку
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
"Лично похороню": СБУ обнародовала записи по делу харьковских рэкетиров
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Facebook удалил пост Gazeta.ua о дивизии "Галичина". Угрожает заблокировать страницу
Мэр Конотопа на заседании горсовета облил "слугу" водой
Мэр Конотопа на заседании горсовета облил "слугу" водой
Интервью
1/5
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
"Белорусское общество проснулось и избавляется от иллюзий" - оппозиционер о протестах в Беларуси
Просмотров: 477
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Как изменилась украинская кухня за 30 лет независимости
Просмотров: 369
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
Россия отобрала у нас Крым с третьей попытки. Две проигнорировали - Снегирев
8 Просмотров: 2583
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Породили олигархию и способствовали коммунистам - за какие ошибки 1990-2000-х Украина расплачивается до сих пор
Просмотров: 351
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
126 млн на четверых. Экономист оценил премии на госдолжности
1 Просмотров: 909
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
08 августа 2021
Просмотров: 801
Іноземна українська
– Може, ти хочеш навчити людину української? – запитує Наталія. Скидає посилання на оголошення "Ищу репетитора по украинскому. Можно ...
вторник, 10 августа 2021 12:18

"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
4

  Комментировать

Во Офисом президента на улице Банковой, 11, обустроили новую детскую площадку
Фото: "Букви"
Несколько пользователей среди скульптур зверей увидели "петуха в косоворотке".
"Ночью такое увидеть, испуг гарантировано", пишут некоторые пользователи
"Площадка будет удобным и для людей с особыми потребностями", написали в ОП

Под Офисом президента Владимира Зеленского на ул. Банковой, 11, обустроили новую детскую площадку в стиле работ украинской художницы Марии Примаченко, заявили в ОП. В сети скульптуры и концепцию раскритиковали. Gazeta.ua собрала комментарии в соцсетях.

На сайте ОП рассказали, что площадка удобна для маломобильных людей. "Площадка будет удобной и для людей с особыми потребностями. Кстати, в творчестве художницы Марии Примаченко искусствоведы прослеживают инклюзивное мировосприятие. Каждый образ здесь уникальный и прекрасный по-своему, и именно поэтому авторы площадки декларируют основную идею инклюзии: ровное пространство для всех" , - отметили в Офисе президента.

На площадке поставили качели, горки, специальную поверхность. Установили несколько скульптур - петухов, льва, свинью.

Именно в одной из скульптур юрист Андрей Смолий увидел "петуха в косоворотке". "Это убожество у ОП. "Русские" петухи в косоворотках, курицы и бычки. Это все нам ко Дню Независимости. Вместе с Ротару, Потапом и "Мозгами", - написал он.

Это мнение поддержал и Юрий Бирюков. Написал о площадке: "Обдолбанный петух в косоворотке у Офиса президента Украины".

"Все произведения автора смешанные и доведены до абсурда", - написал Ефим Коломиец.

Евгения Володина отмечает, что увидев площадку ночью можно получить испуг.

Журналист и ветеран АТО Дмитрий Вовнятко поделился фотожабой с Зеленским на одной из скульптур.

Блогер и писатель Остап Украинец написал, что называть то, что поставили под ОП, работой с наследием Примаченко - это примерно то же самое, что называть все, на чем есть колесики, стимпанком.

Станислав Чепурко напомнил, что живопись Марии Примаченко в жанре "наивное искусство" или "примитивизм" сложно сделать в скульптуре.

"Примером непонимания безусловных, хотя и невидимых барьеров между видами искусства" назвал площадку и политолог Алексей Панич.

Президент Владимир Зеленский в интервью телеканалу "Дом" заявил, что жители оккупированного Донбасса должны определиться - они украинцы или русские. Тем, кто считает "нам в Россию", глава государства предложил искать место в РФ. Это вызвало "бурную" реакцию в РФ.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
10
августа

Иловайск: начались ожесточенные бои за город

ФСБ обвинила украинских граждан в диверсии

Бойцы погибли от взрыва в пещере

Приняли закон, направленный на сближение с Россией

Романтика за пределами Земли: впервые свадьбу сыграли в космосе

Серийный убийца задушил ребенка ремнем безопасности

Самое читаемое
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
Гороскоп на 9-15 августа: на кого ждут деньги и карьерный рост
 Просмотров: 17577
Утром доллар порадовал украинцев
Утром доллар порадовал украинцев Просмотров: 12798
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство
Украинская серебряная призерша Олимпиады отказалась менять гражданство Просмотров: 11547
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
Какими Карпаты увидел венгерский фотограф 150 лет назад
20
 Просмотров: 4770
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины
В тюрьме ДНР убили трех заключенных. Среди них- чемпион Украины Просмотров: 3114
Политика
Умер экс-нардеп Пидлисецкий
Умер экс-нардеп Пидлисецкий Просмотров: 216
В Раде планируют купить ковры почти на 1 млн грн
В Раде планируют купить ковры почти на 1 млн грн Просмотров: 99
Украина в ООН требует от РФ прекратить незаконные действия на море и выплатить компенсацию
Украина в ООН требует от РФ прекратить незаконные действия на море и выплатить компенсацию Просмотров: 369
К "Крымской платформе" присоединилась еще одна страна
К "Крымской платформе" присоединилась еще одна страна Просмотров: 486
МИД Украины призвало Беларусь к демократии, а РФ предостерегло от вторжения в страну-соседку
МИД Украины призвало Беларусь к демократии, а РФ предостерегло от вторжения в страну-соседку Просмотров: 135
Больше всего комментируют
9
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
4
Россияне грозятся запустить "Северный поток-2" за считанные недели
3
Олимпийка Магучих обнялась с россиянкой - Минобороны вызывает на ковер
2
Встреча Зеленского и Байдена: раскрыли главные темы
1
Секс-меньшинство требует разорвать контракт испанского клуба с Романом Зозулей
Голосов: 7987
Голосование Почему нельзя распускать Верховною Раду?
  • Это противоречит Конституции
  • Пусть снимут неприкосновенность, примут законы об импичменте, об уголовной ответственности за незаконное обогащение и новый Избирательный кодекс и могут идти
  • В нынешних условиях на досрочных выборах в ВР не пройдут новые партии
  • Мне не интересна их работа. Их обещания на хлеб не намажешь
  • Я не против роспуска. Власть в стране нужно перезагрузить полностью
  • Я против любых инициатив президента
Просмотреть