Портнов угрожал Гонтаревой - Порошенко

ЕС будет инициировать ТСК относительно поджога дома Гонтаревой. ФОТО: "Украинская правда"

Экс-заместитель руководителя Администрации президента Андрей Портнов угрожал экс-руководительнице Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Об этом заявил пятый президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко, передает "НВ".

"Господин Портнов переполнен местью и реваншем, сам неоднократно со своей камарильею (группа интриганов, которые заправляют государственными делами в личных интересах - ред.) Угрожал госпоже Гонтаревой", - рассказал бывший президент.

Пожар в доме Гонтаревой он назвал "ужасным преступлением" и заявил, что разделяет ее позицию о причастности "заинтересованных людей в ПриватБанке".

"Это точно сейчас нам не нужно во время начала работы миссии МВФ в Украине ... Власть должна пройти испытание на то, чтобы у нас в стране не возвращался бандитизм середины 90-х. Иначе атмосфера безнаказанности поспособствует продлению этого хаоса", - сказал Порошенко.

И добавил, что фракция ЕС будет инициировать создание временной следственной комиссии по поджогу (версия, на которой остановилась полиция) дома Гонтаревой.

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Пожар в селе Гореничи под Киевом произошел ночью 17 сентября. Дом Гонтаревой сгорел полностью. Никто не пострадал, поскольку в доме никого не было. 12 сентября в Государственном бюро расследований подтвердили проведение обыска в квартире бывшей главы Национального банка Валерии Гонтаревой. Следственные действия провели в рамках дела о злоупотреблении служебным положением должностных лиц правления Национального банка в 2016-м. 5 сентября в центре Киева сгорело авто невестки Гонтаревой. 30 июля у Лондоне саму Гонтареву сбил автомобиль, она попала в больницу. В комментарии hromadske она не исключила, что это месть Коломойского.