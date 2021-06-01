Портнов "решает" вопросы в Офисе президента - активисты

Портнов имел должности в Администрации президента Януковича. Фото: "Укрінформ"

Прокурора Александра Божко, которому угрожал бывший заместитель главы Администрации президента Януковича Андрей Портнов, "выбросили" из конкурса на руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры, заявила общественная организация Центр противодействия коррупции.

Члены конкурсной комиссии, представители "Слуг народа" Евгений Соболь и "За будущее" Екатерина Коваль проголосовали за то, чтобы признать Божко недобросовестным. Международники высоко оценили добродетель прокурора, но голосов, чтобы пройти дальше, ему не хватило, сообщает ЦПК.

"Божко расследовал производство, в котором фигурировал Портнов и регулярно получал угрозы от последнего. Уголовное производство по поводу угроз закрытое следователем СБУ. С этим согласился прокурор Офиса Венедиктовой. И неудивительно. Добропорядочных прокуроров будут прессовать любыми методами", - пишет общественная организация.

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"Квотой ВРУ на этом конкурсе руководит заместитель Ермака - Олег Татаров. Тот Татаров, руками которого Портнов решает в офисе Зеленского.

Вот именно поэтому во всех конкурсах (ВРП ВККС, НАБУ и т.д.) решающий голос должен быть у международных экспертов, а не Татаровских шестерок, даже делегированных Радой", - заявил председатель ЦПК Виталий Шабунин.

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров, которого подозревают во взяточничестве, имеет связи с членами комиссии по избранию руководителя САП, сообщали журналисты. Конкурс начался 25 января. В прошлом году в августе Назар Холодницкий уволился с должности председателя САП. Проработал более четырех лет. Обязанности руководителя исполняет Максим Грищук. Кандидатов на руководящие должности в САП отбирают через проверку на полиграфе и практические задачи.