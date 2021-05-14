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пятница, 14 мая 2021 11:25

Избрание прокурора САП: члены комиссии связаны с подозреваемым во взяточничестве Татаровым

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Избрание прокурора САП: члены комиссии связаны с подозреваемым во взяточничестве Татаровым
Фотоколлаж: Центр противодействия коррупции

Заместитель руководителя Офиса президента Олег Татаров имеет связи с членами комиссии, которая избирает председателя Специализированного антикоррупционной прокуратуры. Об этом сообщают журналисты программы "Схемы: коррупция в деталях".

В частности, с двумя из них Татаров сотрудничает в комиссии, созданной президентом Владимиром Зеленским, с другими - ранее работал в одной рабочей группе при Министерстве юстиции и общественном совете при МВД времен президентства Виктора Януковича. Один из членов комиссии был научным руководителем Татарова, а с некоторыми Татаров писал совместные статьи.

Председатель комиссии Екатерина Коваль в 2012-м, во времена Януковича, вместе с Татаровим работала в рабочей группе, созданной тогдашним министром юстиции Александром Лавриновичем.

Также в 2013-м Коваль руководила комитетом планирования и мониторинга Общественного совета при МВД. По ее словам, она работала в этом совете и во время Революции достоинства.

Члены комиссии по избранию руководства САП Вячеслав Навроцкий и Роман Куйбида, как обнаружили журналисты, сейчас работают с Татаровым в одной комиссии - по вопросам правовой реформы, созданной указом президента.

Другой член комиссии Богдан Романюк был научным руководителем Татарова. В 2007 году под руководством Романюка Татаров защитил свою первую диссертацию в Киевском университете внутренних дел - на соискание ученой степени кандидата юридических наук.

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Еще с одним членом комиссии Алексеем Дроздом Татаров написал ранее совместную статью под названием "Правовая охрана земельных отношений в Украине".

Дрозд пока самоустранился от работы в комиссии. Он был полицейским, командированным в научное учреждение. Быть правоохранителем члену комиссии запрещено в соответствии с законом о прокуратуре.

Кандидатуру члена комиссии Андрея Гуджала предложила фракция ОПЗЖ. А представитель этой партии народный депутат Григорий Мамка является член комитета Верховной Рады, где проводили собеседования с будущими членами конкурсной комиссии. Выяснилось, что Татаров ранее писал отзыв на диссертацию Мамке и был его оппонентом.

Еще один член комиссии Евгений Соболь в разгар ее работы указом президента Зеленского был награжден званием "Заслуженный деятель науки и техники".

Олег Татаров был на приветственной встречи в октябре 2020 года в Офисе генерального прокурора с членами конкурсной комиссии - как представитель от Офиса президента.

Через два месяца после этой встречи детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили Татарову о подозрении во взяточничестве. Это дело о хищении денег при строительстве жилья для Национальной гвардии. Строительством занималась компания "Укрбуд", которую возглавлял экс-депутат Максим Мыкытась, а Татаров был в ней юристом.

Позже Офис генпрокурора, который возглавляет Ирина Венедиктова, забрал у НАБУ и САП дело Татарова и передал его в СБУ. Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство из-за возможного незаконного вмешательства Венедиктовой в дело.

Она меняла группу прокуроров по делу. Сделала это вечером 1 декабря, перед тем, как детективы НАБУ планировали сообщить Татарову о подозрении. Поэтому новая группа прокуроров была вынуждена заново изучать дело, о подозрении заместителю руководителя ОП сообщили уже 18 декабря.

Сам Татаров обвинения отвергает.

Конкурс на должность руководителя САП начался 25 января. В прошлом году в августе Назар Холодницкий уволился с должности председателя САП. Проработал более четырех лет. Обязанности руководителя исполняет Максим Грищук.

Кандидатов на руководящие должности в САП отбирают через проверку на полиграфе и практические задачи.

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