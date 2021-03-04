Кандидатов на руководящие должности в САП будут проверять полиграфе

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Кандидатов на руководящие должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут отбирать через проверку на полиграфе и практические задачи.

Победителя определят на основе общего рейтинга. Об этом рассказала председатель конкурсной комиссии Екатерина Коваль.

Сам конкурс будет проходить в 6 этапов:

- тестирование на знание законодательства и общие способности;

- прохождение полиграфа;

- собеседование на соответствие критерию добропорядочности;

- практическое задание;

- собеседование на соответствие критерию профессиональной компетентности.

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Сейчас на кресло главы САП, его заместителя и руководителя отдела претендуют 128 кандидатов. Среди них действующие прокуроры антикоррупционной прокуратуры, детективы НАБУ и адвокаты.

Без главы САП осталась в августе 2020 года. Тогда за несколько месяцев до окончания своей каденции Назар Холодницкий внезапно написал заявление на увольнение по собственному желанию.