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четверг, 04 марта 2021 22:05

Кандидатов на руководящие должности в САП будут проверять полиграфе

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  Фото: Facebook
Фото: Facebook

Кандидатов на руководящие должности в Специализированной антикоррупционной прокуратуры будут отбирать через проверку на полиграфе и практические задачи.

Победителя определят на основе общего рейтинга. Об этом рассказала председатель конкурсной комиссии Екатерина Коваль.

Сам конкурс будет проходить в 6 этапов:

- тестирование на знание законодательства и общие способности;
- прохождение полиграфа;
- собеседование на соответствие критерию добропорядочности;
- практическое задание;
- собеседование на соответствие критерию профессиональной компетентности.

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Сейчас на кресло главы САП, его заместителя и руководителя отдела претендуют 128 кандидатов. Среди них действующие прокуроры антикоррупционной прокуратуры, детективы НАБУ и адвокаты.

Без главы САП осталась в августе 2020 года. Тогда за несколько месяцев до окончания своей каденции Назар Холодницкий внезапно написал заявление на увольнение по собственному желанию.

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04
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