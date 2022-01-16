"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину

Порошенко назвал заказчиком дела против него Коломойского. Фото: Facebook-страница

Пятый президент и народный депутат Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, заявил, что бывший заместитель председателя Администрации президента Януковича Андрей Портнов и действующие заместители руководителя Офиса президента Владимира Зеленского будут "плохо спать".

Об этом заявил в эфире телеканала "Україна 24" в воскресенье вечером.

На вопрос "Заснете ли вы этой ночью?" Порошенко ответил: "Я буду спать, как ребенок. У меня нет никаких проблем со сном. Думаю, что очень плохо будут спать все эти прокуроры, следователи, Татаровы, Смирновы, Портновы и вся эта камарилья господина Владимира Александровича, которая устроила это чрезвычайно нехорошее для Украины дело".

Сказал, что прилетает в Украину завтра, "потому что начало политического сезона". "Владимир Александрович наконец-то прекратил отдых в горах", - заявил.

Также заявил, что ближайшее окружение Зеленского выходило на членов его команды и "настойчиво советовало, что они с пониманием отнесутся к тому, если я приму решение остаться в Европе и просили подчеркнуть свои условия".

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Перед этим на брифинге в Варшаве Порошенко назвал Зеленского "архитектором" дела против него, а заказчиком – олигарха Игоря Коломойского.

"Архитектором моего дела является господин Зеленский, который дает указания, организует и несет за это ответственность. Заказчиком выступает господин Коломойский, я это утверждаю авторитетно – как месть за Приватбанк (в декабре 2016 года правительство национализировало Приватбанк. Чтобы удержать его дееспособным, государство вложило 155 млрд грн. Коломойский и Геннадий Боголюбов были владельцами банка. - Gazeta.ua).

Зеленский, Коломойский, Татаров, Симоненко, и это все одно… Зеленского я бандой не называю пока, но остальные – это все одна банда", - заявил.

17 декабря возле Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий. В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн. Порошенко прилетит в аэропорт "Київ" 17 января в 9:00 утра. В тот же день запланировано заседание суда, на котором ему будут избрать меру пресечения.