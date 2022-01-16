"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину

 
Ексклюзивы
1/5
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
Просмотров: 54
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
13 Просмотров: 2142
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Героическая оборона Донецкого аэропорта. Воспоминания украинских киборгов
Просмотров: 567
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
"Все, что мы едим – картофель, яйца и чай": как в Киеве обжились беженцы из Афганистана
Просмотров: 3132
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
"Более трети украинцев готовы держать оружие, а когда будет опасность для страны, их будет еще больше" - что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2277
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Просмотров: 2376
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
Зеленский может испортить отношения с Байденом и МВФ: эксперт назвал причины
2 Просмотров: 1746
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
За хакерскими атаками стоит Кремль - генерал СБУ назвал цель врага
1 Просмотров: 1827
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Доллар рванул вверх и перевалил за 28 грн: чего ждать на следующей неделе
Просмотров: 12024
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Виртуальные люди: кто они, как живут и сколько зарабатывают
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
5
4
11
11
5
Презентовали новую зимнюю обувь для украинских военных
Презентовали новую зимнюю обувь для украинских военных
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
Ярош после операции, Беленюк &quot;на классике&quot;, Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Ярош после операции, Беленюк "на классике", Зеленский и спутник – неделя политиков в фото
Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое
Министр-геракл: Малюська выложил эпическое видео, как таскает тяжелое
Зеленский встретился с Алиевым - Украина и Азербайджан подписали ряд соглашений
Зеленский встретился с Алиевым - Украина и Азербайджан подписали ряд соглашений
Видео
Все видео
От Шуфрича до Поплавского: кто восемь лет назад устанавливал диктатуру
От Шуфрича до Поплавского: кто восемь лет назад устанавливал диктатуру
Генепрокурор Венедиктова и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info
Генепрокурор Венедиктова и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Ермак говорит, что вступление в НАТО – вопрос жизни и смерти для Украины
Суд объяснил, почему отгулял профессиональный праздник под "купола" Круга
Суд объяснил, почему отгулял профессиональный праздник под "купола" Круга
Несколько лет сидела в кабинете президента, а зарплату давал "Квартал": СМИ рассказали о жене Гогилашвили
Несколько лет сидела в кабинете президента, а зарплату давал "Квартал": СМИ рассказали о жене Гогилашвили
Интервью
1/5
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
"Россия понимает, что если зайдет к нам, то получит по зубам" – Роман Костенко
1 Просмотров: 2880
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
"Токаев утопил протесты в крови", – казахский оппозиционер Ермек Наримбаев
Просмотров: 900
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
Не способен вывести "Дженоа" из кризиса. Эксперт оценил шансы на отставку Шевченко
1 Просмотров: 738
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
"Токаев до сих пор не отменил приказ стрелять на поражение": рассказ жительницы Алматы
Просмотров: 405
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
"Розстріли казахів можуть призвести до громадянської війни" - політолог
Просмотров: 5031
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
16 января 2022
Просмотров: 90
Ампутація вічності
Древні писали так, щоб їхні тексти ставали будівлями. Вони не просто вимовляли слова, а робили з них місця, де можна жити століттями. Вони сприймали ...
воскресенье, 16 января 2022 20:40

"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину

2 Комментировать
&quot;Портнов будет спать плохо&quot; - Порошенко перед прилетом в Украину
Порошенко назвал заказчиком дела против него Коломойского. Фото: Facebook-страница

Пятый президент и народный депутат Петр Порошенко, подозреваемый в государственной измене, заявил, что бывший заместитель председателя Администрации президента Януковича Андрей Портнов и действующие заместители руководителя Офиса президента Владимира Зеленского будут "плохо спать".

Об этом заявил в эфире телеканала "Україна 24" в воскресенье вечером.

На вопрос "Заснете ли вы этой ночью?" Порошенко ответил: "Я буду спать, как ребенок. У меня нет никаких проблем со сном. Думаю, что очень плохо будут спать все эти прокуроры, следователи, Татаровы, Смирновы, Портновы и вся эта камарилья господина Владимира Александровича, которая устроила это чрезвычайно нехорошее для Украины дело".

Сказал, что прилетает в Украину завтра, "потому что начало политического сезона". "Владимир Александрович наконец-то прекратил отдых в горах", - заявил.

Также заявил, что ближайшее окружение Зеленского выходило на членов его команды и "настойчиво советовало, что они с пониманием отнесутся к тому, если я приму решение остаться в Европе и просили подчеркнуть свои условия".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Зеленский сделал хайп, теперь будет хайповать Порошенко - политтехнолог

Перед этим на брифинге в Варшаве Порошенко назвал Зеленского "архитектором" дела против него, а заказчиком – олигарха Игоря Коломойского.

"Архитектором моего дела является господин Зеленский, который дает указания, организует и несет за это ответственность. Заказчиком выступает господин Коломойский, я это утверждаю авторитетно – как месть за Приватбанк (в декабре 2016 года правительство национализировало Приватбанк. Чтобы удержать его дееспособным, государство вложило 155 млрд грн. Коломойский и Геннадий Боголюбов были владельцами банка. - Gazeta.ua).

Зеленский, Коломойский, Татаров, Симоненко, и это все одно… Зеленского я бандой не называю пока, но остальные – это все одна банда", - заявил.

17 декабря возле Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с временно оккупированных территорий.

В Офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

Порошенко прилетит в аэропорт "Київ" 17 января в 9:00 утра. В тот же день запланировано заседание суда, на котором ему будут избрать меру пресечения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
2 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

2

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
16
января

Горел и молчал: студент сжег себя в центре столицы

"Люди выстояли – не выдержал бетон": чтим погибших киборгов

Самое читаемое
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому 6 Просмотров: 27667
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа
Достали согнутые пластины и кучу саморезов: Яроша оперировали 4 часа 1 Просмотров: 23301
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
Секси-изгибы голой Деми Роуз и раскованное позирование внучки Фокина в постели – что публикуют звезды в сети
11
 Просмотров: 18217
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
Любила скорость. Появились подробности гибели жены футболиста в ДТП
6
 Просмотров: 18189
Где скрываться в случае нападения России
Где скрываться в случае нападения России
 Просмотров: 13716
Политика
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
"Россия попытается продвинуть Минские соглашения через Верховную Раду. Это угроза нацбезопасности" – нардеп
 Просмотров: 54
США будут решительно противодействовать агрессии РФ - Блинкен
США будут решительно противодействовать агрессии РФ - Блинкен
От Шуфрича до Поплавского: кто восемь лет назад устанавливал диктатуру
От Шуфрича до Поплавского: кто восемь лет назад устанавливал диктатуру
 1 Просмотров: 1728
Политические репрессии против Порошенко играют в пользу страны-агрессора - Международный демократический союз
Политические репрессии против Порошенко играют в пользу страны-агрессора - Международный демократический союз Просмотров: 207
Генепрокурор Венедиктова и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info
Генепрокурор Венедиктова и ее заместитель "слили" дело Татарова - Bihus.info
 Просмотров: 1080
Больше всего комментируют
13
Зеленский хочет сделать из Порошенко Януковича
8
Украинские диссиденты выступили в защиту Порошенко (ФОТО, ВИДЕО)
7
Зеленский занимается Порошенко больше, чем российской агрессией - Бильдт
6
Порошенко сделал неожиданное предложение Зеленскому
3
"Портнов будет спать плохо" - Порошенко перед прилетом в Украину
Голосов: 1568
Голосование Что вы считаете главным политическим событием 2021 года в Украине?
  • Арест Виктора Медведчука
  • Расследование об офшорах "95 квартала"
  • Отставку Арсена Авакова
  • Выборы мэра Харькова
  • Противостояние Ахметова и Банковой
  • Вагнергейт
  • Дело о госизмене против Петра Порошенко
  • Довыборы на Прикарпатье
  • Отставку спикера Дмитрия Разумкова
  • Санкции США против Деркача с Дубинским и Тупицкого с Портновым
  • Другое (укажите что)
Просмотреть