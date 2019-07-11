Порошенко вызывают на допрос

ГБР зовет Порошенка на допрос. Фото: investigator.org.ua

Пятого президента Украины Петра Порошенко вызвало на допрос Государственное бюро расследований.

Порошенко ждут 17 июля, сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.

Более подробностей в ГБР не приводят.

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Также там не уточнили, по какому именно делу вызывают Порошенко.

Сейчас ГБР зарегистрировало 7 производств по заявлениям екс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Большинство из них касается Порошенко.

Заявление экс-президента Петра Порошенко относительно экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова не зарегистрировано в Государственном бюро расследований.