Порошенко вызывают на допрос

Пятого президента Украины Петра Порошенко вызвало на допрос Государственное бюро расследований.
Порошенко ждут 17 июля, сообщила пресс-секретарь ГБР Анжелика Иванова.
Более подробностей в ГБР не приводят.
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Также там не уточнили, по какому именно делу вызывают Порошенко.
Сейчас ГБР зарегистрировало 7 производств по заявлениям екс-советника Виктора Януковича Андрея Портнова. Большинство из них касается Порошенко.
Заявление экс-президента Петра Порошенко относительно экс-заместителя главы Администрации президента Виктора Януковича Андрея Портнова не зарегистрировано в Государственном бюро расследований.
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