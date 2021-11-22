Порошенко призывает Запад во главе с США дать Украине больше летального оборонительного оружия - Politico

Пятый президент Петр Порошенко призвал предоставить Украине больше летального оборонительного вооружения

Пятый президент Петр Порошенко во время Международной конференции по безопасности в Галифаксе призвал союзников предоставить Украине больше летального оборонительного вооружения.

Об этом пишет в аналитической статье о результатах форума в Галифаксе влиятельное американское издание Politico.

"Порошенко, президент Украины с 2014 по 2019 годы, сказал в интервью, что Запад во главе с США должен предоставить его стране больше "летального оборонного оружия", добиваться того, чтобы Украина стала членом НАТО. А также изменить свою позицию относительно газопровода "Северный поток-2" и ужесточить санкции для Москвы", – пишет издание.

"Если США и их союзники не сделают эти шаги, это "повысит вероятность" того, что Путин начнет второе большое вторжение в Украину", – предостерегает Порошенко.