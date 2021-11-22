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понедельник, 22 ноября 2021 14:51

Порошенко призывает Запад во главе с США дать Украине больше летального оборонительного оружия - Politico

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  Пятый президент Петр Порошенко призвал предоставить Украине больше летального оборонительного вооружения
Пятый президент Петр Порошенко призвал предоставить Украине больше летального оборонительного вооружения

Пятый президент Петр Порошенко во время Международной конференции по безопасности в Галифаксе призвал союзников предоставить Украине больше летального оборонительного вооружения.

Об этом пишет в аналитической статье о результатах форума в Галифаксе влиятельное американское издание Politico.

"Порошенко, президент Украины с 2014 по 2019 годы, сказал в интервью, что Запад во главе с США должен предоставить его стране больше "летального оборонного оружия", добиваться того, чтобы Украина стала членом НАТО. А также изменить свою позицию относительно газопровода "Северный поток-2" и ужесточить санкции для Москвы", – пишет издание.

"Если США и их союзники не сделают эти шаги, это "повысит вероятность" того, что Путин начнет второе большое вторжение в Украину", – предостерегает Порошенко.

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