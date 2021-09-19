Порошенко призвал поддержать на выборах в парламент политзаключенного Кремля Романа Сущенко

Пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко в Каневе на Тарасовой Горе призвал жителей Черкасс поддержать на выборах в Верховную Раду в 197-м округе бывшего политзаключенного Кремля, известного журналиста, первого заместителя председателя Черкасского облсовета Романа Сущенко.

На встречу с командой "Европейской Солидарности" в особое для каждого украинца место несмотря на осеннюю непогоду пришли сотни людей.



"Черкасской области очень повезло, что "Европейскую Солидарность" здесь представляет легендарный человек - Роман Сущенко. Это выдающийся журналист, он достойно представлял Украину в Париже. Человек, который знает много языков. Вы видели его картины? Это невероятно. Но Роман Сущенко стал известным на весь мир, когда Путин отдал приказ своим преступникам из ФСБ похитить Романа, бросить его в тюрьму в Лефортово, предлагая только одно - изменить Украине", - напомнил Порошенко.

"Роман прошел все эти пытки, его не сломали ни Лефортово, ни эфэсбэшники, и даже враги признали его мужество", - отмечает пятый Президент.



"Нам надо, чтобы "Европейской Солидарности" в парламенте было больше. Чтобы в парламенте были не кнопкодавы, которые выполняют преступные указания из Офиса президента, а представители народа. Почему сейчас это так важно? Потому что Украина сейчас переживает бурные и очень сложные времена. Страна погрузилась в кризис экономический, политический, энергетическую и безопастностную. И именно в эти времена, так же как и в 2014 году, надо иметь надежных людей и надежную команду, которая будет защищать Украину", - подчеркнул Порошенко.



"У Романа Сущенко есть принципы, у него есть достоинство и честь. Здесь присутствует семья Романа. Его жена Анжелика, сын Максим, которые верно ждали его все эти годы из Лефортово. Здесь живет его мама и похоронен его отец. Когда у мужчины есть надежная семья, есть настоящие семейные ценности, это та семья, которая олицетворяет Украину. Когда вместе в беде и в радости, в победе - и когда надо поддержать. Именно такие семьи составляют основу Украину", - говорит Ирина Геращенко.



"Пилс возвращения из плена у меня не было вопроса, частью которой команды мне быть. Частью европейской команды, которая сегодня единственная может вести Украину в ЕС и НАТО и не допустить пророссийского реванша", - сказал Роман Сущенко.

"Стандарты ЕС - это прежде всего высокое качество жизни. Экономический рост. А также продолжение курса на децентрализацию, который гарантирует всем общинам устойчивое развитие и наполнение местных бюджетов", - отмечает Сущенко.



"Европейский путь для каждого украинца - это прежде всего благополучие и безопасность. Достойные зарплаты, новые рабочие места. Развитие общин. Качество образования, медицины. Это гарантия защиты прав человека, демократия, свобода слова. НАТО - это безопасность, это мир и стабильность. Я убежден, что мы добьемся успеха. Мой отец здесь развивал Черкассы и Черкасскую область, Канев и Золотношу. Дело чести и семьи продолжать это. Я знаю, что с нашей командой мы победим", - отметил Роман Сущенко.

"Роман Сущенко не допустит, чтобы "русский мир" пришел в Украину, в Черкасскую область. Роман Сущенко и наша команда сделает все, чтобы в Канев, Золотоноша, Черкассы и в украино пришла Европа ", - резюмирует лидер" Европейской Солидарности "Петр Порошенко.