Порошенко подарили торт, Аваков снова в Италии, Тимошенко пошла в оперу – фотонеделя политиков

Фото: Петр Порошенко

Пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко на этой неделе получал подарки на день рождения. Экс-министр внутренних дел Арсен Аваков поделился фото из Италии. Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с дочерью и внучкой посещала Оперный театр.

Как провели политики последнюю неделю сентября – в материале Gazeta.ua.

Пятый президент, народный депутат от "Европейской солидарности" Петр Порошенко на этой неделе праздновал день рождения. Его жена, депутат Киевсовета Марина Порошенко с детьми подготовили праздник – сыграли мелодию на пианино, принесли киевский торт с "Рошен".

Бывший министр внутренних дел Арсен Аваков на этой неделе поделился фото из Италии. Поднимался на гору Чирчео, где встретился с украинским гребцам, чемпионом мира Иваном Довгодько. Из Италии публиковал фотографии до конца недели – из Лацио спрашивал, пить ли вино на ночь, вблизи порта San Felice Circeo с друзьями болел за боксера Александра Усика.

Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко с дочерью и внучкой посещала Оперу в Киеве. Поделилась фотографией в зале театра.

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С Усиком этой неделе фотографировался нардеп от "Слуги народа" Жан Беленюк. А перед этим депутат учился новому спорту – играть в гольф.

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Экс-нардеп Олег Ляшко на неделе поехал в Сумскую область. По дороге остановился на обед - на капоте машины – с колбасой, мясом, помидорами, огурцами, соком. Посещал завод "Звезда" в Шостке.

Депутат от "Слуги" Мария Мезенцева ездила на сессию ПАСЕ в Страсбурге. За кулисами встреч поделилась, как на пианино играет ее коллега из группы "Доверие" Лариса Билозир. В начале недели Мезенцева в "Клубе бизнес-вумен" готовила торт медовик, который украсили ягодами и цветами.

Народный депутат от "Батькивщины" Алена Шкрум с мужем "слугой" Дмитрием Наталухой в начале недели пробовали крафтовое пиво. А в среду пришли на предпоказ нового фильма о Джеймсе Бонде, в организации которого приняли участие посольство Великобритании. Перед кино пили шампанское.

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Депутат от "Голоса" Роман Лозинский принял участие в Берлинском марафоне. Пробежал 42 км за три час. 46 минут и 50 секунд. В столице Германии также поделился фото завтрака – с сыром, булочками, кашей, колбасой и помидорами. К еде взял газету.

Мэр Львова Андрей Садовый на этой неделе провел встречу с лидером группы "Антитела" Тарасом Тополей. В кабинете горсовета фотографировались с местным котом Левчиком.

Депутат от "Слуги народа" Роман Грищук сходил на экскурсию на завод "Большевик", что располагается в Киеве. Рассматривал помещения и производственные мощности. Сходил осмотреть и ремонт в школе в Соломенском районе столицы.

Индустриальные парки осматривала и депутат от "Голоса" Галина Васильченко. Для этого поехала в Белую Церковь на Киевщине.

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков заявил, что в случае отзыва его с должности он останется внефракционным народным депутатом.