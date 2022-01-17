Порошенко подали в розыск (обновлено)

Подозреваемый в госизмене пятый президент Петр Порошенко находится во внутригосударственном розыске.

Об этом говорит сообщение на сайте Министерства внутренних дел.

Автор: скриншот Порошенко подали в розыск

"Человек, который скрывается от органов досудебного расследования. Дата исчезновения: 24 декабря 2021 года", - говорится в описании.

Кроме госизмены, Порошенко подозревают в создании террористической группы или террористической организации, руководстве такой группой или организацией или участии в ней, организационном или ином содействии созданию или деятельности террористической группы или террористической организации.

По состоянию на 20:00 17 января информация о розыске Порошенко на сайте МВД уже нет. Политика, вероятно, убрали из списка разыскиваемых МВД лиц.

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