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"Стояли какие-то пранкеры. Водитель переклинило" - Порошенко вспомнил, как убегал от следователей ГБР

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&quot;Стояли какие-то пранкеры. Водитель переклинило&quot; - Порошенко вспомнил, как убегал от следователей ГБР
Автомобиль с Петром Порошенко пытается догнать следователь ГБР, которому не удалось вручить подозрение. Фото: скриншот с видео

Подозреваемый в государственной измене пятый президент Петр Порошенко объяснил свое эмоциональное поведение при попытке вручения повестки о вызове на допрос.

Мол, не был уверен, что это следователи Государственного бюро расследований, а не пранкеры, сказал Порошенко "Украинской правде".

На вопрос, сожалеет ли политик о своей эмоциональной реакции, Порошенко ответил:

"Нет, не сожалею, потому что это абсолютно искаженная позиция. У нас была очень странная позиция водителя, потому что мы действительно опаздывали на встречу. Мой помощник должен был садиться в другую машину, и так запланировали заранее. Водителя почему-то переклинило, и мы 1,5 мин. не ехали. И, конечно, это не предназначалось для других ушей. Я извинился перед водителем. Он не может объяснить, почему его переклинило, он испугался.

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Мой помощник и охрана сказали, на выходе стояли какие-то пранкеры, блогеры. И я точно не знал, что это ГБР. Они начали кричать, когда мы де-факто уже начали двигаться. И я не был настроен общаться с заказчиками подобных дел.

17 декабря возле Верховной Рады следователи ГБР попытались вручить Петру Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. На видео ГБР видно, как следователи идут к Порошенко с повесткой, а он садится в машину и кричит водителю по-русски: "Поехали, е* твою мать".

20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с оккупированных территорий.

В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.

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Комментарии

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Дата
17
января

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