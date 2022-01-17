"Неуважение" - Офис президента впервые прокомментировал возвращение Порошенко

Петр Порошенко выступает перед своими поклонниками по возвращении в Украину. Фото: facebook.com/petroporoshenko

Выступление перед сторонниками подозреваемого в госизмене пятого президента Украины Петра Порошенко после приезда в Украину свидетельствует о его неуважении к процессуальным правилам.

Так прокомментировал события по возвращении Порошенко советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, пишет "Интерфакс-Украина".

"Если человек уехал за границу в срочном порядке, увидев рядом с собой представителей правоохранительного органа, то логично, что возвращение такого человека в страну предусматривает определенные простые процедуры. Получить процессуальный документ, явиться в суд – это те вещи, в которых нет ничего сложного или необычного.

Но если человек превращает это в какое-то выступление с массовкой, если каждый шаг в аэропорту сопровождается истерическими криками, то это явно свидетельствует о чрезвычайной экзальтации и неуважении к базовым процессуальным правилам", - сказал Подоляк.

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По его словам, действия Порошенко не имеют ничего общего с реальной политикой.

"Вряд ли политики в западных государствах могут позволить себе такое поведение. И это поведение конкретного политика во многом объясняет причины того, почему трансформация Украины в современное и правовое государство настолько затянулась с 1990-х годов", - добавил Подоляк.

Петр Порошенко прилетел в Украину из Варшавы утром 17 января. Тысячи людей приехали встретить его в аэропорт "Киев". Там же к нему пришли следователи ГБР. 17 декабря возле Верховной Рады следователи Государственного бюро расследований попытались вручить Порошенко повестку о вызове. Он проигнорировал и сел в машину, вылетел из страны. 20 декабря Порошенко объявили подозрение в госизмене по делу о поставках угля с оккупированных территорий. В офисе генпрокурора подписали ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн.