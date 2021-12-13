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понедельник, 13 декабря 2021 17:43

Порошенко передал комплекс видеонаблюдения 25-й воздушно-десантной бригаде в Авдеевке

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Лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко, который находится в Донецкой области, в Авдеевке передал комплекс батальонного видеонаблюдения 25-й отдельной воздушно-десантной бригаде. Более 5 тысяч украинцев перечислили средства для обеспечения системами видеонаблюдения на передовой, половину необходимой суммы добавил Фонд Порошенко.

"Очень приятно быть сегодня в исторической, героической Авдеевке среди наших военных героической "25-ки", которая с первых дней 2014 года покрыла себя славой на наиболее опасных участках фронта. И сегодня крепко держит оборону, защищает украинскую землю, прославляя традиции украинских ВСУ, Десантно-штурмовых сил. Мне очень приятно, что в свое время эти войска были созданы как отдельный вид Вооруженных сил и полностью оправдали свое назначение", – подчеркнул Порошенко.

Пятый президент также поблагодарил волонтеров и активистов ОО "Дело громад" и "Res_Publika". Братья по оружию" за инициативу, реализуемую с начала этого года на передовой.

"Я хочу поблагодарить и воинов, и волонтеров за очень классную инициативу, уникальный проект – это установка и оснащение всей линии столкновения системой видеоразведки, наблюдения. Где будут приборы ночного видения, камеры с большим зумом, четко отмечающие любое движение вражеских сил. Сейчас с учетом повышения напряжения на фронте это еще и дополнительные преимущества. Начали мы это с 10-й Горно-штурмовой бригады, которую сменила сейчас 95-я. Мы, кстати, поздравляли их вчера с юбилеем. Полностью оснащена вся бригадная полоса обороны системой видеонаблюдения", – напомнил Петр Порошенко.

Потом я попросил, чтобы вторым этапом у нас была Авдеевка. Тогда мы начали еще 72-ю, сейчас 25-я сменила 72-ю. Мы уже поставили один батальонный комплект, сейчас будет интересно услышать, каков опыт боевого применения этой системы видеонаблюдения", – отмечает политик.

"Сегодня я горжусь тем, что привезен второй батальонный комплект. В Авдеевке другая геометрия, используемая для видеонаблюдения, другие технические решения более ценны. Я хочу поблагодарить тех, кто не остался равнодушным, потому что этот проект стоит миллионы гривен. 50% собирает "Дело общин". На сегодняшний день более 5 тысяч украинцев перечислили средства. Это и есть отчет, происходящий с вашими средствами. А 50% перечисляет Фонд Порошенко. Последнее перечисление – 400 тысяч было буквально позавчера. И это позволило сегодня привести на фронт эти комплекты", – подчеркнул Порошенко.

"Это значит, что и у снайперов, привезенных из России, и у российских наемников из ПВК Вагнера, и у кадровых российских военнослужащих не будет возможности вести атаки, вести охоту на наших воинов. Наши воины будут в безопасном месте. Будут установлены камеры, которые будут фиксировать движение, и соответственно будет противодействие, начиная с контрснайперских групп и завершая использованием в том числе и противотанковых, и воздушных (включая данные дронов) сил для того, чтобы не дать россиянам организовать наступление. Мы твердо убеждены, что передаем это в профессиональные руки, и этот опыт будет положительным", – подчеркнул он.

"Благодарю всех, кто в этом принял участие, думаю, что мы и дальше будем продолжать. Третий батальон 25-ки, я думаю, будет скоро. И вся линия фронта будет оснащена", – подчеркнул лидер "Евросолидарности".

Порошенко отметил, что в 2021 году, как и в 2014, Украина также нуждается в объединении усилий для отпора Путину, для отпора российскому агрессору. "И если мы будем успешны, в конце концов Путин окажется на скамье подсудимых в Гаагском трибунале. Так и будет", – резюмирует пятый президент.

Напомним, 27 мая Петр Порошенко во время поездки в Донецкую область передал 10-й отдельной горно-штурмовой бригаде комплект видеонаблюдения.

"На каждом взводно-опорном пункте, на ротном опорном пункте выставляются разные виды камер. Есть и ночное видение, есть и дальность. Не будем раскрывать, на сколько километров, но на многие километры. Командир, начиная от взвода и заканчивая батальоном, а мы и до бригады дойдем, имеют совершенно целостную картину. Уж не нужно наблюдателю подниматься вверх. Не нужно становиться мишенью для русских снайперов. Постоянно идет круглосуточная фиксация движения вражеских сил по ту сторону фронта", – объяснял Петр Порошенко.

После ротации подразделений оборудование остается на позициях. Комплекты наблюдения и оптической разведки помогают украинским воинам сражаться с вражескими снайперами.

В целом средства Фонда Порошенко и волонтеров полностью оборудованы системой оптической разведки позиции 10 ГШБр, которую после ротации заменила 95 ОДШБр. В настоящее время идет оборудование видеонаблюдением позиций, которые занимает 25-я ОПГБр.

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