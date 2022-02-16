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среда, 16 февраля 2022 10:22

Порошенко озвучил план действий по укреплению обороны страны

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Порошенко озвучил план действий по укреплению обороны страны
Экс-президент Петр Порошенко: "Каждый должен знать свою задачу и свое место"

Экс-президент Петр Порошенко во время телемарафона в эфире "Прямого" и "5 канала" "Как сохранить Украину" озвучил план действий по укреплению обороноспособности государства.

Лидер партии "Европейская Солидарность" подчеркнул, что соответствующие законопроекты уже давно зарегистрированы в Верховной Раде.

"Первое – дать достойное финансовое обеспечение украинским воинам. Не может воин получать меньше охранника супермаркета. Причем и воинам в пунктах постоянной дислокации, и воинам, которые на фронте. Человек, который в окопе защищает нашу с вами свободу, землю и государство, он заслужил право получить 50 тыс грн", – считает Порошенко.

"Второе – срочно наполнить пустые стратегические резервы. Судьба дает нам немного времени. Мы должны знать, что у нас все готово. Начиная от горючего. У нас нет в резерве бронежилетов и кевларовых шлемов. Вообще. Три года никто не хочет подписывать закупку бронежилетов. И сейчас они собираются покупать их за границей, хотя в наше время это было налажено в Украине", - отмечает Порошенко.

"Третье – профинансировать и развернуть подразделения территориальной обороны, вооружить их. Сейчас я могу уже сказать, что оружие для киевской бригады территориальной обороны расположено в Десне. А кто как будет добираться, везти? Что вы делаете? И в этих условиях мы этого не можем принять", – считает пятый президент.

"Четвертый - обеспечить финансирование Государственного оборонного заказа, в первую очередь ракетных технологий. Мы разработали "Нептуны", где они? Они очень качественно себя показали. В первую очередь "Ольха".

Перемодернизируйте и снабдите системы залпового огня большой дистанции. Государственный оборонный заказ – это превыше всего. Для этого мы сегодня вышли и требовали – проголосуйте 50 млрд., все рассчитано, мы знаем откуда снять, знаем что дать. Следующая позиция – дайте возможность территориальной обороне применять оружие во время агрессии, снимите законодательные ограничения", – подчеркивает Порошенко.

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"Следующая позиция: рассредоточьте авиацию, реактивную крупнокалиберную артиллерию, обеспечьте прикрытие объектов инфраструктуры противовоздушной и противоракетной обороны, чтобы не позволить себя взять в кольцо, защитите линию Мариуполь-Крым для того, чтобы не допустить прорыва из суши. Выставьте бригады в Житомирской области, в Полесье, выставьте развернутую бригаду в Черниговской области для северо-северо-восточного направления", – перечисляет Порошенко.

"Вы меня ночью разбудите, и я вам буду говорить, как защитить страну. А самое главное – не все зависит от Зеленского, не все зависит от этой некомпетентной, к сожалению, хаотичной власти, работающей исключительно на пиар. Многое зависит и от нас с вами. Каждый должен знать свое место. Не в случае войны, а сейчас", – убежден Порошенко.

"В 2014 году вы не спрашивали, как перечислять свои копейки, будучи волонтером, украинскому войску. Как завозить бронежилеты, каким образом вести генераторы, каким образом завозить кровоостанавливающие средства, каким образом одеть или доставить машины, потому что украинское войско ездило на школьных автобусах. Мы это с вами помним и в спортивных трениках они шли воевать. Мы имеем сейчас другую армию, но каждый из вас может внести свой вклад", – отмечает Порошенко.

Он отметил, что Путин будет продолжать давление на Украину.

"Я как пятый президент Украины, как Верховный Главнокомандующий в 2014-2019 годах хочу подчеркнуть - я никому и никогда не позволял давить на Украину в вопросах безопасности и в других вопросах, имплементации минских договоренностей или федерализации страны, или ограничения нашей перспективы в НАТО. И точно не позволю этого в будущем, поэтому уважайте свое государство, не дайте властям нарушить Конституцию, это очень важно – и все у нас будет хорошо.

У нас есть настоящая мотивация, мы знаем, за что мы деремся, мы знаем, как защищать нашу свободу, нашу волю, нашу демократию и нашу интеграцию в ЕС. И все у нас будет хорошо, потому что мы сильнее", – резюмирует Порошенко.

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