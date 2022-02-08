Порошенко ответил Путину на "политическое убежище"

В то же время Порошенко посоветовал Зеленскому "прекратить радовать" Путина. Фото: Facebook.com/petroporoshenko

Пятый президент, народный депутат Петр Порошенко ответил президенту страны-агрессора РФ Владимиру Путину о предложении "политического убежища".

Об этом он написал в Facebook.

Порошенко посоветовал Путину "наконец-то осознать, что мы разберемся сами, здесь, в Украине".

"И извечная российская практика "заботиться" о украинской политике и политиках уже давно прекратилась. Это произошло тогда, когда я был избран президентом Украины", - отметил.

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Также Порошенко заявил, что президент Владимир Зеленский, "преследуя проевропейскую оппозицию в Украине, хочет сделать подарок Путину".

"Советую Владимиру Александровичу прекратить радовать Путина и заняться защитой страны. И именно туда направить свои усилия и усилия правоохранительных органов, занимающихся сейчас Порошенко больше, чем российской угрозой", - написал политик.

7 февраля Путин в иронической форме обратился к Порошенко, предложив ему "политическое убежище" в РФ. В декабре прошлого года Порошенко объявили подозрение в государственной измене и финансировании терроризма. Печерский районный суд города Киева избрал ему личное обязательство. Киевский апелляционный суд рассмотрит жалобу на это решение 11 февраля.