Полиция, автозаки и сотни людей: что происходило под Апелляционным судом Киева - фото, видео

В Апелляционном суде Киева около 40 мин рассматривали апелляционные жалобы на решение Печерского райсуда по избранию меры пресечения Петру Порошенко. Заседание было перенесено на 11 февраля.

19 января Печерский райсуд отпустил пятого президента под личное обязательство. Это решение обжалуют обе стороны. В офисе генпрокурора настаивают на аресте лидера "Европейской солидарности" с возможностью внесения залога в 1 млрд. грн. В то же время сторона защиты заявляет, что постановление Печерского райсуда ограничивает возможности политической деятельности Порошенко. Ведь согласно ему он должен сдать свои паспорта, не выезжать из Киева и области без предупреждения и являться к следователю по первому требованию.

Здание суда перед началом заседания оцепили полицейские, стояли автозаки. Сторонники Петра Порошенко обустроили небольшой лагерь с палатками и сцену. Стояли с флагами Украины и плакатами: "Країні потрібен Порох", "За нами правда. За нами перемога", сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Фото: Тарас ПОДОЛЯН

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"Они превращают мою Украину в Новороссию времен Януковича. И это наша задача - не дать им это сделать. Народ их не поддерживает, потому что разобрался, что это за зеленые. А они пытаются снимать видосики, чтобы отвлечь внимание от проблем в стране, которые они же и создали. В первую очередь - это проблема безопасности. Власть должна была обеспечить украинцам безопасность. Вместо этого она борется с оппозицией", - заявил Порошенко в обращении людям.

20 декабря прошлого года Петру Порошенко сообщили подозрение в госизмене, а через несколько дней в офисе генерального прокурора подписали ходатайство об аресте пятого президента с возможностью внесения залога в 1 млрд грн. В "Европейской солидарности" обвинения назвали фарсом. 17 января Порошенко вернулся из-за границы, где находился месяц - встречался с европейскими политиками и дипломатами. В тот же день пятому президенту почти до полуночи выбирали меру пресечения в Печерском райсуде, но в результате судья перенес рассмотрение дела на 19 января.