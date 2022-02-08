Путин иронически заявил, что готов предоставить Порошенко политическое убежище в РФ

Путин решил предоставить Порошенко политическое убежище. Фото: Факты

Президент РФ Владимир Путин в иронической форме обратился к пятому президенту Украины Петру Порошенко, предложив ему политическое убежище в России.

"В свое время, когда господин Порошенко еще был президентом Украины, я ему говорил, что если у него возникнут какие-то проблемы в будущем, Россия готова предоставить ему политическое убежище", заявил Путин во время пресс-конференции после переговоров президентов России и Франции, сообщает Gazeta.ua.

"Сегодня хочу подтвердить свои предложения, несмотря на наши серьезные разногласия по этому вопросу – вопрос урегулирования на Донбассе. И я считаю, что он наделал немало ошибок в этом отношении. Но все-таки, его преследование как государственного преступника тоже – напрасная надежда на успех" у нынешней власти" подчеркнул президент РФ.

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Путин сказал, что не следует обвинять Порошенко в подписании Минских соглашений и, соответственно, государственной измене. Российский президент добавил, что предусматривал такое развитие событий о политическом преследовании Порошенко преемником.

Президент Франции Эммануэль Макрон встретился с российским коллегой Владимиром Путиным. Обсудили ситуацию вокруг границ Украины, а также безопасность в Европе. Встреча президентов России и Франции длилась более 5 часов. Это первые личные переговоры лидеров двух стран за два года.