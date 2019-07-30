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Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова

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Порошенко о школе ЗЕдепутатов: Можно превратить их только на подручных Чечетова
"Превратить их в подручных Чечетова, покойного, как ориентироваться и поднимать руки, за две недели можно. Но не больше", - Порошенко. ФОТО: Facebook "Слуга народа"

За неделю обучения будующих депутатов от "Слуги народа" можно превратить только на "подручных Чечетова", которые будут голосовать по команде.

Так результативность недельных тренингов от Киевской школы экономики описал пятый президент Петр Порошенко.

"Превратить их в подручных Чечетова, покойного, как ориентироваться и поднимать руки, за две недели можно. Но не больше", - сказал политик в интервью "Украинской правде".

И добавил, что депутаты от "Слуги народа" без высшего образования и опыта пришли на "чувстве людей".

"Более сотни людей не имеют высшего образования. Когда почти сотня людей были безработными, которые очень давно не работали, не платили налоги, не имеют опыта и прошли только на чувстве людей, "слушайте, давайте дадим Зеленскому шанс". Даже со свадебным фотографом, даже с безработной няней, даже... Причем я с уважением отношусь и к фотографу, и к няне, но от охранника, парикмахера или водителя они ничем не отличаются", - добавил Порошенко.

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Михаил Чечетов был заместителем председателя фракции Партии регионов. В парламенте он сигнализировал депутатам: если поднимал руку вверх - голосовать "за", если делал горизонтальный взмах - голосовать "против". По предварительной версии, в феврале 2015-го выбросился из окна своей квартиры на 17-м этаже.

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