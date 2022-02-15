Порошенко о неэффективности Будапештского меморандума: мы 17 раз инициировали консультации и ни одна не состоялась

Пятый президент Петр Порошенко заявил о неэффективности Будапештского меморандума. Фото: eurosolidarity.org

Будапештский меморандум не содержит никаких гарантий для Украины и предусматривает только консультации сторон при участии всех подписавшихся, в том числе и России.

Об этом сказал пятый президент, лидер партии "Европейская Солидарность" Петр Порошенко во время телемарафона в эфире "Прямого" и "5 канала".

"Первое поручение СНБО, чтобы МИД Украины связалось со всеми странами-гарантами Будапештского процесса, было сделано в марте 2014 года по созыву консультаций. Всего было инициировано 17 раз создание консультаций в рамках Будапештского меморандума. Ни одна из них не состоялась", – сообщил Порошенко.

"Потому что вместо слова "гарантии" есть слово "заверение", "озабоченность" вместо гарантий. Вместо механизма санкций за невыполнение Будапештского меморандума там механизм консультаций. Причем, на консультациях должны присутствовать все пять стран-членов. А если одна из стран-членов – агрессор? Все семнадцать раз консультации не состоялись по одной причине – потому что Россия не приняла в них участия и дальше участвовать в этом не собирается. Меморандум – это памятная записка, не имеющая под собой никаких эффективных шагов", – отмечает пятый президент.

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"И сегодня, когда толкают на Будапештский меморандум, это выглядит так, как будто вы собираетесь остановить агрессора обращением к его гарантиям. Он нарушил эти гарантии тогда, когда ворвался на украинскую территорию. И мы можем сколь угодно обращаться к меморандуму, но это не может быть альтернативой ни Минску, ни дорогой к миру", – констатирует Петр Порошенко.

"Что есть альтернатива? Армия. Вооруженные силы Украины, созданные с 2014 года. Мы с вами, уважаемые граждане Украины", – подчеркивает Порошенко.

"Мы благодарим военнослужащих, волонтеров, добровольцев. Мы благодарим наших солдат, сержантов, офицеров, генералов, адмиралов, которые сделали чудо, потому что гарантом суверенитета территориальной целостности и независимости Украины является армия", – убежден Порошенко.

"И вторым наиболее эффективным гарантом является НАТО. Потому что 5-я статья НАТО предусматривает совершенно четкий протокол, процедуру, которую мы делаем в случае агрессии против страны-члена Альянса. И сейчас мы расплачиваемся за абсолютную безответственность многовекторности, которую исповедовали многие политики, разрушавшие обороноспособность государства. Мы могли быть членом НАТО еще в 2004-2008 году", – резюмирует лидер партии.

Три президента Украины – Леонид Кравчук, Леонид Кучма и Виктор Ющенко призвали подписантов Будапештского меморандума доказать, что документ "не был простым обманом". Пять ядерных государств обязались перед Украиной уважать ее независимость и территориальную целостность. Предоставление гарантий безопасности явилось условием добровольного отказа Украины от ее ракетно-ядерного потенциала. К тому времени он был третьим в мире, превосходя потенциалы Франции, Великобритании и КНР.